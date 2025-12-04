Свыше 21 миллиарда тенге планируется выделить для развития сел Кызылординской области

447 тыс. жителей Кызылординской области (53%) проживают в сельской местности. С начала реализации проекта «Ауыл Аманаты» в селах было реализовано 782 проекта, создано 1,1 тыс. рабочих мест. На текущий год выделено 5,5 млрд тенге. Особое внимание уделяется поддержке перерабатывающих предприятий с полным производственным циклом от выращивания до сбыта продукции.

Для дальнейшего усиления работы по развитию сел в 2026–2028 годах планируется выделить 450 млрд тенге, из которых 21,2 млрд тенге предусмотрены для Кызылординской области. На эти средства запланирована реализация свыше 1 тыс. проектов, что демонстрирует высокий потенциал региона для расширения сельского предпринимательства и развития кооперации.

Отдельно на совещании обсудили приоритетную поддержку кооперативов.

— На диалоговой платформе сельских акимов Глава государства акцентировал внимание на том, что устойчивое развитие сельской экономики напрямую зависит от эффективной работы кооперативов. Процесс их создания должен активно проводиться по всей стране, а работа по координации со стороны областных акиматов должна находиться под строгим контролем, — отметил Канат Бозумбаев.

Вице-премьер поручил Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством национальной экономики и акиматами областей в двухнедельный срок проработать вопрос принятия необходимых мер по стимулированию создания сельскохозяйственных кооперативов.

Ранее Президент Казахстана, выступая на диалог-платформе сельских акимов, отметил, что создание объединений (кооперативов) должно осуществляться по всей стране, чтобы каждый житель села мог ощутить положительные изменения.