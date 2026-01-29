Свыше 2000 специалистов требуется в организации образования Шымкента

По данным городского управления образования, в подведомственных организациях насчитывается 2 063 вакантных места.

Наибольшая потребность — в школах, где требуется 1 165 педагогов. В системе технического и профессионального образования открыто 170 вакансий, в специальных и дополнительных образовательных учреждениях — 155, в центрах — 35. Еще 543 вакансии приходятся на младший обслуживающий персонал.

Наиболее остро кадровый вопрос стоит в ряде учебных заведений:

в школе-гимназии № 38 имени Н. Ондасынова требуется 84 сотрудника;

в школе-гимназии № 1 имени А. Пушкина открыто 55 вакансий;

в школе-гимназии № 45 — 47;

в школе-лицее № 15 имени Д. Менделеева — 38.

Дефицит специалистов фиксируется и в колледжах. В Музыкальном колледже открыто 65 вакансий, в Политехническом колледже — 33, в Дорожно-транспортном колледже — 24.

На фоне этих цифр городские власти признают, что проблема заключается не столько в отсутствии педагогов, сколько в перекосах при распределении нагрузки и непрозрачных кадровых решениях, сложившихся за предыдущие годы.

— Это не значит, что в городе не хватает учителей. Их достаточно. Мы уже два года подряд выделяем по 285 грантов на обучение в вузах по педагогическим специальностям, но ни разу не получали официальных заявок от школ с указанием, каких именно специалистов им не хватает. При этом желающих расти по карьерной лестнице достаточно, — отметил заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек.

По его словам, анализ выявил системные нарушения.

— В некоторых школах один и тот же человек занимал сразу две руководящие должности — по учебной и воспитательной части. Фактически он совмещал их в рабочее время. Также поступали жалобы, что одному педагогу дают 14–17 часов, хотя он готов работать больше, а другому выделяют до 48 часов. В одной из школ мы обнаружили нагрузку в 75 часов на одного человека. Разве это справедливо? Нагрузку нужно распределять соразмерно, — подчеркнул замакима.

Выявлены и более тревожные факты.

— Были случаи, когда учителя не отрабатывали положенные часы и отпускали детей домой после шести вечера, это подтверждено проверками. Фиксировались ситуации, когда отдельные педагоги получали зарплаты свыше 1,2 миллиона тенге. При этом в школах продолжали работать люди в возрасте под 80 лет. Я не умаляю их опыта, но возраст объективно сказывается. Система должна быть справедливой и прозрачной, — подчеркнул замакима.

Для наведения порядка в сфере, выявления чрезмерной учебной нагрузки, скрытых вакансий и необоснованных доплат внедрена единая интеграционная система QARQYN, охватывающая все уровни образования, а также кадровые, финансовые и управленческие процессы. Платформа объединяет данные из Kundelik, 1С, Balabaqsha, Qosymsha, Pana, Smartnation и тарификационной базы Sana.

Одним из шагов к перезапуску кадровой политики станет двухдневная ярмарка вакансий, которая пройдет 29 и 30 января в выставочном центре «Көрме». Педагогам разъяснят порядок участия в конкурсах, оформления документов и загрузки данных на электронную платформу. Информация о вакансиях также будет размещена на официальных сайтах акимата и управления образования, а также в социальных сетях.

В управлении образования заявляют, что отбор кандидатов пройдет с участием специальной комиссии из около 200 опытных педагогов и ветеранов отрасли.

