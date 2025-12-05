Каких учителей не хватает Шымкенту и сколько им готовы платить

Чтобы получить объективную картину — какие специалисты востребованы, где искать вакансии и как сегодня оплачивается труд учителей в Шымкенте — Kazinform направил официальный запрос в Министерство просвещения и городское управление образования.

По данным Минпросвещения, сегодня в школах города работают 22 792 педагога, и потребность составляет всего 12 учителей. Несмотря на небольшую цифру, кадровый вопрос остается чувствительным в предметных областях.

Больше всего школам Шымкента сегодня не хватает учителей физики, математики и химии. Это подтверждают и в управлении образования.

— Кадровый дефицит в школах города в последние годы значительно сократился, однако полностью не устранен. Учителя требуются преимущественно по предметам физика, математика и химия, преподающие на русском языке, — пояснила заместитель руководителя​ управления образования Гульнара Дарыбаева.

Актуальные вакансии размещены на HR-платформе образовательных организаций Казахстана. Сервис позволяет соискателям напрямую находить школы, где для педагогов открыты вакантные должности.

— Ознакомиться с перечнем имеющихся вакансий можно по ссылке. Все данные обновляются на указанной платформе в централизованном порядке, — сообщили в управлении образования.

В Министерстве просвещения обращают внимание на другую проблему —недостаточную закрепляемость молодых специалистов в отдаленных микрорайонах и пригородах. Нередко педагоги предпочитают школы в центральных районах, что создает дисбаланс в распределении кадров.

— Существенное снижение дефицита считается положительным изменением. Однако проблема закрепления молодых специалистов в отдаленных районах до сих пор остается актуальной. Нежелание педагогов ехать в отдельные населенные пункты или их нежелание задерживаться там надолго препятствует полному решению кадрового дефицита, — отметила главный эксперт департамента информационного обеспечения Минпросвещения Айдана Арслан.

В управлении образования добавляют, что работа по привлечению кадров ведется системно. Одним из эффективных инструментов стали ярмарки вакансий.

— В целях сокращения кадрового дефицита управлением образования города Шымкента проводится комплекс мероприятий. В частности, в августе была организована ярмарка вакансий, где представители педагогических вузов, выпускники и соискатели смогли ознакомиться с вакантными должностями, — рассказали в ведомстве.

Сколько зарабатывают учителя в Шымкенте

Заработная плата учителей в общеобразовательных школах, в том числе и «Комфортных школах», устанавливается в соответствии с действующим законодательством и утвержденным штатным расписанием каждой организации образования.

Размер оклада зависит от квалификационной категории, педагогического стажа, учебной нагрузки и других нормативных коэффициентов.

— Зарплата молодого учителя, впервые принятого на работу и не имеющего стажа, составляет 219 089 тенге. Средняя месячная заработная плата учителя начальных классов с высшим образованием, стажем более 25 лет, высокой квалификацией, недельной нагрузкой 16 часов, с учетом проверки тетрадей и классного руководства достигает 360 594 тенге, — уточнили в Министерстве.

Ранее сообщалось, что заработная плата казахстанских учителей выросла на 100% за последние пять лет. Дополнительно введены надбавки для воспитателей детсадов, педагогов колледжей, а также доплаты за категорию, стаж, условия труда, наличие академической степени и наставничество.

Кроме того, Karinform публиковал данные о доходах врачей в Шымкенте. Наиболее высокие зарплаты у хирургов — до 1,5 млн тенге в месяц.