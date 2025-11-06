Сколько зарабатывают врачи в Шымкенте

После бурных обсуждений в соцсетях о том, что казахстанцы учатся шесть лет в вузе и еще год в интернатуре, но получают около 230 тысяч тенге, корреспонденты Kazinform направили официальный запрос в акимат и управление здравоохранения, чтобы узнать реальные цифры.

По данным управления, средняя зарплата врачей в Шымкенте составляет 511 150 тенге.

Наиболее высокие доходы у хирургов — в зависимости от нагрузки, объема работы и дежурств их зарплата варьируется от 1,2 до 1,5 миллиона тенге в месяц.

— Размер заработной платы формируется с учетом совокупности факторов, в том числе уровня профессиональной квалификации, категории специалиста, привлечения к оказанию экстренной (неотложной) помощи, интенсивности и объема выполняемой работы, а также участия в дежурствах в ночное время, в выходные и праздничные дни, — пояснили в городском управлении здравоохранения.

Также в ведомстве отметили, что оплата труда может корректироваться в зависимости от функций, степени ответственности, сложности выполняемых задач и условий труда.

На втором месте по уровню дохода — реаниматологи, их средняя зарплата составляет около 950 тысяч тенге.

Самая низкая заработная плата среди врачей — 274 959 тенге.

— Это соответствует постановлению Правительства № 1193 и предусмотрено для врачей без стажа, категории и при минимальной нагрузке. Чем выше квалификация и категория специалиста, тем выше его заработная плата, — отметил заместитель акима города Сарсен Куранбек.

Средняя заработная плата среднего медицинского персонала в Шымкенте — 264 340 тенге, а минимальная, согласно тому же постановлению, — 151 232 тенге.

— Хочу подчеркнуть, что эти минимальные суммы касаются работников, только начавших карьеру, без опыта и категории, — добавил Сарсен Куранбек.

В управлении здравоохранения уточнили, что задолженностей по заработной плате медицинским работникам в Шымкенте нет.

Напомним, в середине июля врачи Акмолинской области и ряда регионов страны жаловались на задержку зарплат.

Ранее также сообщалось, что врачи, участковые медсестры, фельдшеры и специалисты, работающие с беременными женщинами, смогут ежеквартально получать до 1,7 миллиона тенге в качестве дополнительного вознаграждения за качественную работу.