Врачам могут выплачивать до 1,7 миллиона тенге за качественную работу

Врачи, а также участковые медсёстры, фельдшеры и специалисты, работающие с беременными женщинами, смогут ежеквартально получать до 1,7 миллиона тенге в качестве дополнительного вознаграждения за качественную и добросовестную работу. Об этом в эфире программы «БүгінLive» на телеканале Jibek Joly рассказала управляющий директор Национального центра развития здравоохранения, врач-терапевт Жанар Ботагарина.

Без бумажной волокиты: всё через систему

Главное преимущество новой модели заключается в полной автоматизации - никаких дополнительных отчётов и бумажных документов. Все данные фиксируются в цифровом формате, прозрачны и отслеживаются в режиме реального времени.

Дополнительные выплаты будут доступны не только врачам, но и медицинским сёстрам, фельдшерам, а также специалистам, сопровождающим беременных женщин.

По словам экспертов, такая система поможет мотивировать сотрудников, работающих в особенно сложных условиях, и повысить качество медицинских услуг.

Почему это важно?

- Все эти изменения направлены на создание комфортных условий труда для сотрудников поликлиник. Работа в амбулаторном звене - это огромная нагрузка, как физическая, так и эмоциональная. Особенно учитывая, что в последние годы увеличилось количество как хронических, так и инфекционных заболеваний. Система стимулирующих выплат была впервые внедрена в 2011 году и с тех пор не пересматривалась. Сейчас настало время её пересмотра. Основная цель - поддержать и мотивировать медиков, - отметила Жанар Ботагарина.

Как работает новая система?

Система оценки основана на 100-балльной шкале, где максимальная базовая оценка - 7 баллов, которые трансформируются в итоговый показатель.

- Возьмём, к примеру, участковую команду. В неё входят не только врачи, но и медсёстры, фельдшеры. Если они выполняют все поставленные задачи в срок и в полном объёме, то получают возможность на дополнительные выплаты. Все действия фиксируются в системе. Руководство видит реальные показатели и начисляет соответствующие баллы. Вот как распределяются 100 баллов: 25 % - за оказание помощи пациентам с сахарным диабетом; 25 % - за выписку направлений к узким специалистам; 25 % - за отсутствие материнской и детской смертности на участке; 25 % - за проведение аудиологического скрининга у новорождённых. Каждый балл приравнивается к 4,5 месячным расчётным показателям (МРП). На сегодняшний день 1 МРП составляет 3 932 тенге, - объяснила врач-терапевт.

Поддержка - и в городах, и на селе

По словам Ботагариной, новая система охватывает всех работников первичного звена, включая тех, кто трудится в сельской местности. Требования одинаковые, но сроки накопления баллов могут отличаться.

- В каждом регионе и на каждом участке - разная демографическая и эпидемиологическая картина. К примеру, если в районе больше пожилых или женщин детородного возраста, участку будет проще набрать баллы. В районах с меньшей нагрузкой на поликлиники накопление баллов займёт больше времени, - пояснила Жанар Сериковна.

Повышение статуса участковых врачей

Специалисты уверены: новая система даст импульс к повышению статуса врачей общей практики и улучшению качества медицинского обслуживания в целом.

Напомним, ранее мы сообщали, что врачи, сумевшие предотвратить развитие хронических заболеваний, будут поощряться дополнительными премиями.