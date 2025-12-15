Трехсменка и уроки по субботам: когда разгрузят школы в Шымкенте

До его реализации отказаться от трех смен и перевести все школы Шымкента на пятидневный график пока невозможно. Программа строительства 70 учебных заведений рассчитана до 2030 года.

Проблема перегруженности школ по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых среди родителей крупных городов Казахстана. Как отметил министр просвещения Гани Бейсембаев, число трехсменных школ в стране сократилось, однако сохраняются вопросы, связанные с переполненностью и дефицитом ученических мест в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в Алматинской и Туркестанской областях. В этих городах и регионах строительство новых школ запланировано в первую очередь.

Чтобы прояснить ситуацию именно в Шымкенте — городе с населением 1 284 129 человек — Kazinform обратился за комментариями в Министерство просвещения и управление образования.

По данным ведомств, в Шымкенте насчитывается 164 государственных и 137 частных школ. В 2025–2026 учебном году были открыты школы № 151, № 152 и дополнительный корпус школы № 50. Однако, учитывая быстрый прирост населения, этого пока недостаточно.

— В городе имеется нехватка 4 640 учебных мест в 12 школах, в связи с чем обучение проходит в три смены. Для решения дефицита учебных мест в период 2025–2030 годов запланировано строительство 70 школ на 54 920 мест, — сообщили в управлении образования.

Уроки по субботам: законно ли это

Один из наиболее острых вопросов родителей касается шестидневной учебной недели. Многие обеспокоены повышенной нагрузкой на детей.

В Министерстве просвещения пояснили, что субботние занятия разрешены законом, но вводятся только там, где учебная нагрузка физически не помещается в пятидневный график.

— В соответствии с Правилами, определяющими особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагога, утвержденными приказом министра просвещения РК от 27 сентября 2022 года, общеобразовательные организации, обучающие в три смены и испытывающие нехватку учебных кабинетов, работают по шестидневной учебной неделе. При этом выходным днем является воскресенье, — отметила пресс-секретарь департамента информационного обеспечения Министерства просвещения Нургуль Калиева.

Кроме того, она напомнила о приказе МОН РК от 8 ноября 2012 года «Об утверждении типовых учебных планов начального, основного среднего и общего среднего образования в Республике Казахстан», согласно которому недельная нагрузка в лицеях и гимназиях для 8–11 классов составляет от 37 до 40 часов.

— На этом основании в 7 лицеях и гимназиях, подведомственных управлению образования Шымкента, из-за несоответствия учебной нагрузки пятидневной неделе и для эффективной организации учебного процесса, по решению педагогического совета была введена шестидневная учебная неделя. Родители были проинформированы об этом на общих школьных собраниях, —добавили в Министерстве.

Шестидневный график действует в следующих учебных заведениях Шымкента:

⁠школа-гимназия № 1 имени А. С. Пушкина;

⁠ІТ лицей № 9 имени О. Жолдасбекова;

⁠школа-лицей № 23 имени З. Космодемьянской;

⁠школа-гимназия № 38 имени Н. Ондасынова;

⁠школа-гимназия № 65 имени Ы.Алтынсарина;

⁠специализированная школа-гимназия для одаренных детей № 90;

⁠школа-лицей № 107 имени Ю. Сареми.

— Остальные учебные заведения работают по пятидневному графику, — уточнил и. о. заместителя руководителя городского управления образования Бекжан Тайгашов.

