Свыше 200 предложений озвучено в первый день V Национального курултая

Он напомнил, что первый день двухдневного форума прошел в формате заседаний четырех панельных секций. Участники обсуждают широкий круг вопросов, от социально-культурного развития до науки и образования.

— В рамках данных секций выступили около 70 членов курултая. В ходе обсуждения были озвучены свыше 200 предложений и рекомендаций. Все эти инициативы уже обобщены. С некоторыми из них сегодня в своих выступлениях поделятся члены Национального курултая, — сказал Ерлан Карин.

Напомним, сегодня на Национальном Курултае выступит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства обозначит основные направления дальнейшего развития страны.

Текстовая трансляция будет доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.