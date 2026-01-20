РУ
    11:21, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Свыше 200 предложений озвучено в первый день V Национального курултая

    Государственный советник Ерлан Карин открыл работу V Национального курултая, который проходит в Кызылорде, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    курултай
    Коллаж: Kazinform; the-steppe.com

    Он напомнил, что первый день двухдневного форума прошел в формате заседаний четырех панельных секций. Участники обсуждают широкий круг вопросов, от социально-культурного развития до науки и образования.

    — В рамках данных секций выступили около 70 членов курултая. В ходе обсуждения были озвучены свыше 200 предложений и рекомендаций. Все эти инициативы уже обобщены. С некоторыми из них сегодня в своих выступлениях поделятся члены Национального курултая, — сказал Ерлан Карин.

    Напомним, сегодня на Национальном Курултае выступит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства обозначит основные направления дальнейшего развития страны.

    Текстовая трансляция будет доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.

    Теги:
    Курултай Касым-Жомарт Токаев Акорда Ерлан Карин Национальный курултай
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
