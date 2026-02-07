РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:37, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Свыше двух тысяч рабочих убирают снег в Алматы

    В Алматы коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий осадков. За вчерашний день выпало шесть сантиметров снега, в горной местности — до 10 сантиметров, передает агентство Kazinform.

    уборка снега, Алматы, снег
    Фото: акимат Алматы

    По данным акимата, в целях обеспечения бесперебойного движения автотранспорта и своевременной очистки улично-дорожной сети службы переведены в режим повышенной готовности. В работах задействованы 2,2 тыс. дорожных рабочих, на линии — 1,3 тыс. единиц спецтехники.

    Механизированная уборка тротуаров и мест общего пользования ведется с привлечением 95 единиц малогабаритной техники. Производится посыпка противогололедными материалами.

    уборка снега, снег, Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В горной местности сформированы три колонны по сгребанию снега. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

    По вопросам уборки снега жители могут обращаться в общественную приемную акимата города Алматы «Open Almaty»:

    • по номеру 1308;
    • через официальные аккаунты в Facebook и Instagram @openalmaty. Обращения, направленные через соцсети, принимаются и оперативно обрабатываются.

    Ранее сообщалось, что из-за снегопада в Алматы на дорогах наблюдались значительные заторы. 

    Теги:
    Погода Алматы Акимат Снег Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают