Свыше двух тысяч рабочих убирают снег в Алматы

По данным акимата, в целях обеспечения бесперебойного движения автотранспорта и своевременной очистки улично-дорожной сети службы переведены в режим повышенной готовности. В работах задействованы 2,2 тыс. дорожных рабочих, на линии — 1,3 тыс. единиц спецтехники.

Механизированная уборка тротуаров и мест общего пользования ведется с привлечением 95 единиц малогабаритной техники. Производится посыпка противогололедными материалами.

Фото: акимат Алматы

В горной местности сформированы три колонны по сгребанию снега. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

По вопросам уборки снега жители могут обращаться в общественную приемную акимата города Алматы «Open Almaty»:

по номеру 1308;

через официальные аккаунты в Facebook и Instagram @openalmaty. Обращения, направленные через соцсети, принимаются и оперативно обрабатываются.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада в Алматы на дорогах наблюдались значительные заторы.