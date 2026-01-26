РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:11, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Свыше 170 нарушений правил выявили за две недели январского ЕНТ

    С момента старта январского ЕНТ-2026 тестирование прошли около 90 тыс. человек. 72% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 28% — на русском и 71 человек — на английском, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

    Фото: Министерство науки и высшего образования РК

    По итогам двух недель 65% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 61 балл. Максимальный результат — 138 баллов.

    Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 260 абитуриентов с ООП.

    Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляция по техническим причинам принимается непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

    За две недели проведения ЕНТ выявлено 173 нарушений правил. 108 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 65 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Факты выявления подставных лиц отсутствуют.

    После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

    Напомним, всего на участие в тестировании принято около 187 тысяч заявлений.

    Теги:
    ЕНТ Абитуриенты Образование Миннауки и высшего образования РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
