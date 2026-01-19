Промежуточные итоги: 36 тысяч человек сдали январское ЕНТ

По итогам первой недели 60,3% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 57 баллов. Максимальный результат – 131 балл.

В ЕНТ приняли участие 156 абитуриентов с особыми образовательными потребностями (ООП).

Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

За первую неделю проведения ЕНТ выявлено 94 нарушения правил. 56 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 38 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Факты выявления подставных лиц отсутствуют.

После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

Напомним, всего на участие в тестировании принято около 187 тысяч заявлений.

Ранее сообщалось, что задания ЕНТ будут ориентированы на международные стандарты в 2027 году.