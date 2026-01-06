Задания ЕНТ будут ориентированы на международные стандарты в 2027 году
В Казахстане планируется изменить содержание Единого национального тестирования (ЕНТ). Об этом на брифинге в Правительстве сообщила председатель Комитета высшего и послевузовского образования Гульжан Джарасова, передает корреспондент агентства Kazinform.
По ее словам, в 2026 году ЕНТ останется без изменений, однако с 2027 года задания будут адаптированы к международным стандартизированным тестам для оценки навыков абитуриентов.
— В этом году ЕНТ не меняется, со следующего года содержание заданий будут адаптироваться к международным стандартизированным тестам, позволяющим определить навыки наших абитуриентов. Здесь хочу еще раз отметить, это не дает нашим абитуриентам дополнительной нагрузки, а, наоборот, позволяет проявлять, насколько они владеют знаниями и как они могут применить их в дальнейшем обучении — отметила Гульжан Джарасова.
Она добавила, что в настоящее время прорабатывается вопрос совершенствования формата ЕНТ. По словам председателя Комитета, тест ориентирован не только на проверку знаний, но и на оценку аналитических навыков абитуриентов.
Ранее стало известно, что около 187 тысяч человек подали заявление для участия в январском ЕНТ.