Около 187 тысяч человек подали заявление для участия в январском ЕНТ

ЕНТ пройдет с 10 января по 10 февраля. При подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования.

Во время ЕНТ в программе тестирования будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей. А на аппеляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию будет доступен в личном кабинете после принятия решения аппеляционной комиссии.

В ведомстве отметили, что в 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет «История Казахстана», по 10 заданий — на «Грамотность чтения» и «Математическую грамотность», а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов.

Время тестирования — 4 часа (240 минут). Здесь стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в размере 40 минут.

Напомним, в январском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, граждане РК, обучившиеся зарубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.