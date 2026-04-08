Свыше 11 тысяч нарушений ПДД выявили в Алматы за шесть дней

По данным департамента полиции города, за этот период задержаны 96 водителей, не имевших права управления, 14 — ранее лишенных водительских прав, а также 50 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

Кроме того, зафиксировано 16 фактов использования подложных номерных знаков и 41 выезд на встречную полосу — одни из наиболее опасных нарушений, создающих прямую угрозу жизни участников дорожного движения.

В рамках проводимых мероприятий на специализированные стоянки водворено свыше четырех тысяч транспортных средств, в том числе около 3,5 тысячи электросамокатов, создававших помехи движению.

Отдельное внимание уделено пользователям электросамокатов: к ответственности привлечено более двух тысяч человек, включая 65 родителей, допустивших несовершеннолетних к управлению на проезжей части.

Также выявлено 548 нарушений среди водителей грузового транспорта, в том числе 35 случаев с нечитаемыми или поддельными регистрационными номерными знаками.

Отметим, что строгие меры приняты после резонансного ДТП, которое произошло в ночь на 21 марта в Медеуском районе города. Водитель автомобиля Zeekr, двигаясь по проспекту Аль-Фараби, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии водитель и двое пассажиров Mercedes скончались на месте.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, после чего министр внутренних дел направил в Алматы дополнительные силы полиции из регионов страны для проведения рейдов.

Аким Алматы поручил полиции принимать строгие меры после смертельного ДТП на Аль-Фараби.

Ход расследования дорожно-транспортного происшествия находится на контроле Главы государства.

Недавно в мегаполисе также внедрен формат негласного патрулирования на дорогах, а также организованы фильтрационные посты.