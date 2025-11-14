РУ
    15:00, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Свиноферму в ВКО привлекли к ответственности за нарушения экологических норм

    В Восточном Казахстане завершена внеплановая проверка в отношении ТОО «ВК-Бекон» по обращениям жителей, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Свиноферму в ВКО привлекли к ответственности за нарушения экологических норм
    Фото: департамент экологии ВКО

    Предприятие занимается разведением и содержанием почти 8 тысяч свиней — и именно условия работы фермы стали поводом для жалоб.

    Экологи установили, что на объекте отсутствуют предусмотренные проектом сооружения для обезвоживания отходов, имел место несанкционированный сброс сточных вод, а отходы складировались на необорудованных площадках.

    — Все выявленные факты зафиксированы в акте проверки. По ее итогам предприятие привлечено к административной ответственности по статьям 332, 344, 325, 327-1 и 328 Кодекса об административных правонарушениях, — сообщили в Департаменте экологии ВКО.

    Материалы направлены в административный суд Усть-Каменогорска для дальнейшего рассмотрения. В ведомстве отмечают, что работа по мониторингу подобных объектов продолжается.

    — Мы ведем системную работу по выявлению предприятий, деятельность которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду региона, — подчеркнули в Департаменте экологии.

    Ранее мы рассказывали, что жители жалуются на зловонные отходы возле сахарного завода в Жетысу.

     

    ВКО Нарушения Экология
    Нелли Нигматуллина
