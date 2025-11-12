РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:44, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Жители жалуются на зловонные отходы возле сахарного завода в Жетысу

    В социальных сетях распространяется информация о том, что Аксуский сахарный завод в области Жетысу складирует отходы производства на прилегающей территории. Помимо внушительных масштабов залежей, местные отмечают и зловонный запах гниющей свеклы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жители жалуются на зловонные отходы возле сахарного завода в Жетысу
    Кадр из видео

    По информации департамента экологии по области Жетысу, официальных обращений от граждан или государственных органов по данному факту в адрес департамента не поступало. А для проверки достоверности информации специалисты ведомства совместно с представителями местных исполнительных органов выехали на место.

    — По результатам обследования установлено, что изложенные в публикации факты подтверждаются — на прилегающей к предприятию территории действительно наблюдается складирование отходов свеклопереработки, сопровождающееся неприятным запахом, — сообщили в департаменте экологии.

    Жители жалуются на зловонные отходы возле сахарного завода в Жетысу
    Кадр из видео

    В то же время в ТОО «Аксу Кант» опроверг информацию о сливе или складировании отходов за пределами предприятия.

    — Завод перерабатывает исключительно сахарную свеклу и не образует токсичных или промышленных отходов. Побочные продукты — жом и хвостики свеклы — используются в сельском хозяйстве в качестве корма и удобрений. Вода после мойки проходит очистку в радиальных отстойниках и направляется на поля фильтрации, что соответствует экологическим требованиям, — говорится в ответе предприятия.

    В компании также отметили, что участок, показанный в видеоматериале, не относится к территории завода.

    Жители жалуются на зловонные отходы возле сахарного завода в Жетысу
    Кадр из видео

    Напомним, Аксуский сахарный завод — единственное градообразующее предприятие района, перерабатывающее сырье не только из Жетысу, но и из Алматинской и Жамбылской областей. В прошлом году здесь было переработано около 500 тысяч тонн сахарной свеклы.

    Ранее сообщалось, что в Жамбылской области сахарный завод и свекловоды не могут прийти к соглашению.

     

    Айгерим Коппаева
