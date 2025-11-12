Жители жалуются на зловонные отходы возле сахарного завода в Жетысу
В социальных сетях распространяется информация о том, что Аксуский сахарный завод в области Жетысу складирует отходы производства на прилегающей территории. Помимо внушительных масштабов залежей, местные отмечают и зловонный запах гниющей свеклы, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации департамента экологии по области Жетысу, официальных обращений от граждан или государственных органов по данному факту в адрес департамента не поступало. А для проверки достоверности информации специалисты ведомства совместно с представителями местных исполнительных органов выехали на место.
— По результатам обследования установлено, что изложенные в публикации факты подтверждаются — на прилегающей к предприятию территории действительно наблюдается складирование отходов свеклопереработки, сопровождающееся неприятным запахом, — сообщили в департаменте экологии.
В то же время в ТОО «Аксу Кант» опроверг информацию о сливе или складировании отходов за пределами предприятия.
— Завод перерабатывает исключительно сахарную свеклу и не образует токсичных или промышленных отходов. Побочные продукты — жом и хвостики свеклы — используются в сельском хозяйстве в качестве корма и удобрений. Вода после мойки проходит очистку в радиальных отстойниках и направляется на поля фильтрации, что соответствует экологическим требованиям, — говорится в ответе предприятия.
В компании также отметили, что участок, показанный в видеоматериале, не относится к территории завода.
Напомним, Аксуский сахарный завод — единственное градообразующее предприятие района, перерабатывающее сырье не только из Жетысу, но и из Алматинской и Жамбылской областей. В прошлом году здесь было переработано около 500 тысяч тонн сахарной свеклы.
