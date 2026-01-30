Светский характер образования и воспитания закрепят в статье 30 Конституции РК

По его словам, соответствующее предложение получило поддержку членов Конституционной комиссии и было отражено в проекте обновленного текста Основного закона.

В преамбуле закреплена формулировка: «ориентируясь на ценности культуры и образования, достижения науки и инноваций». Однако пункт 3 статьи 1 проекта обновляемой Конституции нуждается в уточнении в русскоязычной версии текста.

— Считаю целесообразным сформулировать эту норму на казахском языке следующим образом: «Республика Казахстан признаёт развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций стратегическим направлением деятельности государства». При этом хочу напомнить об уместном предложении Дихана Камзабекулы: учитывая глубокий смысл слова «білім», охватывающего как процесс образования, так и получение знаний, достаточно использовать термин «білім», не заменяя его словосочетанием «білім беру».

Кроме того, Кулекеев рассказал об изменениях в статью 30 Конституции, где планируют закрепить светский характер системы образования и воспитания. По мнению члена комиссии, поправка позволит на конституционном уровне урегулировать отдельные противоречия, периодически возникающие в обществе.

— В действующем проекте данная статья состоит из пяти пунктов. Первые четыре пункта полностью заимствованы из норм действующей Конституции без изменений. Пятый пункт является новой нормой. Его казахоязычная редакция звучит следующим образом: «За исключением духовных (религиозных) образовательных организаций, система образования и воспитания в организациях и учреждениях Республики Казахстан носит светский характер». В случае поддержки этой нормы станет очевидным, что ряд противоречий, которые периодически возникают в обществе, получат правовое разрешение на законном основании, — уточнил он.

Напомним, Комиссия по Конституционной реформе работает над предложением закрепить в Основном законе отдельную статью о принципах светского характера образования и культуры. О необходимости этой инициативы рассказала директор Института философии, политологии и религиоведения, член Конституционной комиссии Айгуль Садвокасова в интервью корреспонденту агентства Kazinform.