Супертайфун «Фунг-Вонг» на Филиппинах: почти миллион человек эвакуируют

«Фунг-Вонг» обрушился на архипелаг с северо-востока. Перед его приходом министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро-младший обратился с предупреждением к жителям районов, находящихся под угрозой, призывая их эвакуироваться.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил в стране чрезвычайное положение. Был эвакуирован почти миллион человек. В ряде провинций отключено электричество, закрыты порты и школы.

Сила ветра «Фунг-Вонга» составляет 185 километров в час и порывами до 230 километров в час. На Филиппинах тропические циклоны с устойчивыми ветрами более 185 километров в час и выше классифицируются как «супертайфуны». Это обозначение было принято несколько лет назад, чтобы подчеркнуть чрезвычайную важность экстремальных погодных явлений.

Теодоро-младший предупредил о потенциально катастрофических последствиях «Фунг-Вонга». По его словам, шторм может затронуть огромные территории страны, включая Себу, центральную провинцию, сильнее всего пострадавшую от тайфуна «Калмаэги», и даже Манилу, густонаселенный столичный регион, где расположены правительственные учреждения и финансовые центры.

По данным Филиппинского управления гражданской обороны, более 30 миллионов человек могут подвергнуться опасности, вызванной «Фунг-Вонгом».

Глава оборонного ведомства попросил людей следовать приказам официальных лиц о немедленной эвакуации из районов, подверженных внезапным наводнениям, оползням и приливным волнам на побережье.

За выходные и понедельник было отменено 325 внутренних и 61 международный рейс, а более 6600 пассажиров, моряков и работников застряли в 109 морских портах, где береговая охрана запретила судам выходить в море.

Ранее сообщалось, что из-за тайфуна «Калмаэги», вызвавший сильные ветра и наводнения на Филиппинах, погибли более 200 человек.