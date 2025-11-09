РУ
телерадиокомплекс президента РК
    05:55, 09 Ноябрь 2025

    Более 200 человек погибли из-за тайфуна на Филиппинах

    При этом свыше 100 человек остаются пропавшими без вести, а число пострадавших возросло до 2,9 млн, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansi.

    Фото: Anadolu Ajansi.

    Тайфун «Калмаэги», вызвавший сильные ветра и наводнения, обрушился на Филиппины и получил местное название «Тино».

    По данным Филиппинского информационного агентства (PNA), Национальный совет по снижению риска бедствий и управлению (NDRRMC) подтвердил рост числа погибших и пострадавших.

    6 ноября президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший на встрече с представителями служб по ликвидации последствий стихийных бедствий объявил о введении «национального чрезвычайного положения» в связи с тайфуном.

    Напомним, стихия затронула 24 провинции на крупнейших островных группах страны — Лусон, Висаяс и Минданао. Во многих районах нарушено электроснабжение, отменены десятки авиарейсов.

    Тайфун, обрушишийся на Филиппины 5 ноября, сопровождался ураганным ветром, проливными дождями и многометровыми волнами. Филиппины ежегодно подвергаются воздействию около 20 тайфунов. Самый разрушительный из них — «Хайян» — в ноябре 2013 года унес жизни более 6300 человек.

    Позднее тайфун «Калмаэги» обрушился на центральные горные и прибрежные провинции Вьетнама, вызвав разрушения и массовые отключения электроэнергии.

    Жанар Альжанова
