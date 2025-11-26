Судьба Almaty Bike: что будет с городским велопрокатом

Проект был запущен в 2016 году и задумывался как современный элемент городской инфраструктуры — доступный, экологичный и рассчитанный на массовое использование. Велосипеды работали круглосуточно, а стоимость аренды была одной из самых доступных. Однако к концу 2023 года система была фактически остановлена: станции пустуют уже почти два года, а сами велосипеды исчезли с улиц.

В СМИ сообщалось, что на реализацию проекта было выделено более миллиарда тенге. На этом фоне у горожан возникло немало вопросов о его дальнейшей судьбе.

В прошлом году акимат трижды объявлял тендер на обслуживание системы. Два конкурса не состоялись из-за отсутствия потенциальных поставщиков. В третьем — победителем было признано ТОО «Гео Проект Инжиниринг», с которым в октябре был подписан договор. Однако позднее в суд был подан иск о признании договора недействительным, после чего начались судебные разбирательства. К тому же в 2025 году сообщалось, что у городских властей нет планов возвращать Almaty Bike на улицы города.

Чтобы прояснить ситуацию, мы направили запрос в управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта. В ведомстве пояснили, что бюджет на содержание системы на текущий год не был предусмотрен в связи с планируемым переходом на развитие системы по социальному прокату велошеринга на электро-велы.

— Дальнейшее развитие системы будет возложено на коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Паркинг», которое планирует развивать прокат как электрических, так и механических велосипедов. В настоящее время идут работы по внесению изменений и дополнении в Устав предприятия в части наделения их необходимой компетенцией, — сообщил заместитель руководителя управления Бауыржан Кумаргазин.

Он также добавил, что все велосипеды с механическим управлением Almaty Bike, ранее использовавшиеся в системе, собраны и хранятся на едином складе предприятия.

Ранее сообщалось, что в Алматы готовится запуск новой системы аренды велосипедов. Планируется приобретение около двух тысяч электровелосипедов. В отличие от прежнего Almaty Bike, новая система не будет привязана к стационарным велостанциям — для парковки будет достаточно обозначенных на карте зон, определяемых по геопозиции в мобильном приложении.

Кроме того, сервис перейдет на поминутную оплату: пользователи будут платить только за фактически проведенное в пути время. Аналогичная модель уже успешно применяется в городской аренде электросамокатов.