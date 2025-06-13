РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:51, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    В Алматы появятся новые электровелосипеды с оплатой по минутам

    В ближайшее время в Алматы запустят новый проект аренды велосипедов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Алматы появятся новые электровелосипеды с оплатой по минутам
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В Алматы уже несколько лет не работает сервис аренды велосипедов Almaty Bike. Ранее в управлении городской мобильности на запрос агентства Kazinform сообщали, что дальнейшее развитие этой системы поручено компании «Алматы Паркинг».

    Kazinform повторно направил запрос в «Алматы Паркинг» – организацию, подведомственную управлению городской мобильности. Там пояснили, что проект сейчас находится на стадии утверждения финансового обоснования. В частности, разрабатываются технические требования к электровелосипедам и сопутствующему оборудованию, а также техническое задание для программного обеспечения. Бюджет проекта и источники финансирования будут определены после завершения этих работ.

    – Планируется закупить 2 тысячи электровелосипедов. Страна-производитель оборудования и компания-поставщик будут определены по итогам открытого конкурса через портал государственных закупок, – говорится в ответе «Алматы Паркинг».

    Кроме того, для новых велосипедов не будут устанавливаться специальные станции, как это было в старой системе Almaty Bike.

    – Для парковки будет достаточно обозначенных зон (геопозиция), указанных на карте в мобильном приложении, – отметили в компании.

    Кроме того, в рамках нового проекта аренды коммунальных электровелосипедов будет внедрена поминутная система оплаты. То есть, горожане будут платить за фактическое время использования велосипеда. Сейчас такая система уже применяется для электросамокатов.

    – Такой подход будет удобным и выгодным для тех, кто передвигается на короткие расстояния, а также для желающих просто попробовать такой вид транспорта, – пояснили в компании.

    Напомним, на сегодняшний день в Алматы имеется 89 километров велоинфраструктуры. В том числе: 25 км – велополосы и 63,8 км – велодорожки.

    Ранее мы писали, почему в мегаполисе временно приостановили работу системы автоматизированного велопроката Almaty Bike.

    В 2024 году управление городской мобильности Алматы трижды объявляло тендер на обеспечение работы системы. Два первых конкурса были отменены из-за отсутствия поставщиков. В третьем тендере победителем было признано ТОО «Гео Проект Инжиниринг», с которым 4 октября был заключен договор на оказание услуг. Однако 21 октября в специализированный межрайонный административный суд Алматы был подан иск о признании договора недействительным, после чего начались судебные разбирательства.

    Также сообщалось, что более 20 км велодорожек появится в Алматы в 2025 году.

    Теги:
    Велоспорт Регионы Транспорт Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают