Суд во Франции утвердил второй приговор Саркози
Кассационный суд Франции подтвердил правомерность приговора бывшему президенту за превышение расходов на кампанию 2012 года. Полгода наказания назначены условно, еще полгода могут быть заменены альтернативными мерами, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Кассационный суд Франции в среду, 26 ноября, оставил в силе приговор бывшему президенту Николя Саркози по делу о чрезмерных расходах на его предвыборную кампанию 2012 года. Суд подтвердил назначенное ему наказание в виде одного года лишения свободы. В результате приговор вступил в законную силу. Полгода Саркози будет отбывать условно, а оставшиеся шесть месяцев могут быть заменены, например, ношением электронного браслета. Сам политик продолжает заявлять о своей невиновности.
Кассационный суд не пересматривает суть обвинений, а лишь проверяет наличие процессуальных ошибок. В центре дела оказались расходы на кампанию 2012 года, в ходе которой Саркози, представлявший консервативный лагерь, безуспешно стремился к переизбранию. Тогда он почти вдвое превысил установленный законом лимит в 22,5 млн евро. Event-компания Bygmalion, по которой вся афера и получила свое название, скрывала превышение, выставляя партии Саркози фиктивные счета.
Самого Саркози не обвиняли в создании схемы с поддельными счетами, но ему вменяли в вину незаконное финансирование кампании. В ближайшие дни он узнает, в какой форме будет исполнять наказание. Ожидается, что его адвокаты будут добиваться смягчения условий в связи с его 70-летним возрастом. Кассационный суд также оставил без изменений приговоры трем другим обвиняемых, подавшим апелляции, в том числе руководителю предвыборной кампании Саркози.
Это уже второй окончательный приговор бывшему президенту Франции к реальному лишению свободы. В декабре 2024 года он был приговорен к одному году лишения свободы за попытку подкупа судьи, причем наказание он должен был отбывать путем ношения электронным браслетом. В мае, спустя три месяца, ему сняли браслет по возрастным причинам.
В сентябре нынешнего года Саркози был приговорен к пяти годам лишения свободы с немедленным исполнением по делу о создании преступного сообщества в связи с поступлением ливийских средств на политическую деятельность. После трех недель в тюрьме он был досрочно освобожден в начале ноября. Рассмотрение его апелляции назначено на весну 2026 года, и Саркози намерен вновь добиваться оправдания.
Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Он сыграл важную роль в борьбе с мировым финансовым кризисом. Франция стала одним из первых государств, которые в 2011 году приняли военное участие в поддержке восстания против тогдашнего ливийского лидера Муамара Каддафи.
