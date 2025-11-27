Суд во Франции утвердил второй приговор Саркози

Кассационный суд Франции в среду, 26 ноября, оставил в силе приговор бывшему президенту Николя Саркози по делу о чрезмерных расходах на его предвыборную кампанию 2012 года. Суд подтвердил назначенное ему наказание в виде одного года лишения свободы. В результате приговор вступил в законную силу. Полгода Саркози будет отбывать условно, а оставшиеся шесть месяцев могут быть заменены, например, ношением электронного браслета. Сам политик продолжает заявлять о своей невиновности.

Кассационный суд не пересматривает суть обвинений, а лишь проверяет наличие процессуальных ошибок. В центре дела оказались расходы на кампанию 2012 года, в ходе которой Саркози, представлявший консервативный лагерь, безуспешно стремился к переизбранию. Тогда он почти вдвое превысил установленный законом лимит в 22,5 млн евро. Event-компания Bygmalion, по которой вся афера и получила свое название, скрывала превышение, выставляя партии Саркози фиктивные счета.

Самого Саркози не обвиняли в создании схемы с поддельными счетами, но ему вменяли в вину незаконное финансирование кампании. В ближайшие дни он узнает, в какой форме будет исполнять наказание. Ожидается, что его адвокаты будут добиваться смягчения условий в связи с его 70-летним возрастом. Кассационный суд также оставил без изменений приговоры трем другим обвиняемых, подавшим апелляции, в том числе руководителю предвыборной кампании Саркози.

Это уже второй окончательный приговор бывшему президенту Франции к реальному лишению свободы. В декабре 2024 года он был приговорен к одному году лишения свободы за попытку подкупа судьи, причем наказание он должен был отбывать путем ношения электронным браслетом. В мае, спустя три месяца, ему сняли браслет по возрастным причинам.

В сентябре нынешнего года Саркози был приговорен к пяти годам лишения свободы с немедленным исполнением по делу о создании преступного сообщества в связи с поступлением ливийских средств на политическую деятельность. После трех недель в тюрьме он был досрочно освобожден в начале ноября. Рассмотрение его апелляции назначено на весну 2026 года, и Саркози намерен вновь добиваться оправдания.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Он сыграл важную роль в борьбе с мировым финансовым кризисом. Франция стала одним из первых государств, которые в 2011 году приняли военное участие в поддержке восстания против тогдашнего ливийского лидера Муамара Каддафи.

