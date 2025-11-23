Дневник заключенного: Николя Саркози написал книгу о том, как он 20 дней сидел в тюрьме

Он сообщил в Х, что 10 декабря опубликует ее. Название — «Дневник заключенного».

Саркози выложил избранные цитаты из своего сочинения: «В тюрьме нечего смотреть и нечего делать. Я забываю о тишине, которой в La Santé нет (...). К сожалению, шум там повсюду».

Несмотря ни на что, узник 9-метровой камеры настроен боевито: «Как и в пустыне, в тюрьме укрепляется внутренняя жизнь».

В описаниях инсайдера все выглядит менее литературно. Один заключённый тюрьмы рассказал французскому журналу Le Point о Саркози, что тот «даже не знает, как сварить яйцо, и принципиально отказывается это делать». Правда, уборку за собой в камере экс-президент все же взял на себя.

После освобождения Саркози заявил, что был образцовым заключенным и «выдержал» навязанную ему «пытку». Cейчас он должен носить электронный браслет и отмечаться в полиции, но живет пока что с женой и дочерью, в своем многомиллионном поместье. Процесс по его делу не завершен. Если его апелляция провалится, он сможет дополнить свою книгу ещё многими главами.

Напомним, суд Парижа признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года и приговорил его к пяти годам тюрьмы.

Председатель трибунала Натали Гаварино пояснила, что бывший президент, тогда еще кандидат, «позволил своим ближайшим соратникам действовать с целью получения финансовой поддержки» от ливийского режима. Саркози обвиняли в пассивной коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании, растрате госсредств и участии в преступном сообществе.

21 октября Николя Саркози был доставлен в тюрьму Санте для отбывания срока.