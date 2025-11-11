Суд освободил экс-президента Франции Саркози из тюрьмы

Его отпускают из тюрьмы. Однако это не отмена приговора: по решению суда Саркози теперь помещен под судебный контроль. Запрещено выезжать из страны, общаться со свидетелями по делу и с министром юстиции.

Таким образом, в тюрьме бывший президент пробыл 21 день. Теперь он еще намерен оспаривать свой приговор в Апелляционном суде. Сообщается, что процесс возобновиться в марте 2026 года.

70-летний бывший президент Франции, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции.

При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.

Ранее сообщалось, что в отношении троих заключенных парижской тюрьмы Ла-Санте начато следствие после угроз убийством в адрес бывшего президента Франции Николя Саркози.