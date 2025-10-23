РУ
РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:10, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Парижская прокуратура расследует угрозы в адрес Саркози в тюрьме

    В отношении троих заключенных парижской тюрьмы Ла-Санте начато следствие после угроз убийством в адрес бывшего президента Франции Николя Саркози, который отбывает наказание в том же учреждении, передает агентство Kazinform.

    Фото: DW

    Как передает телеканал BFMTV, это произошло после того, как в социальных сетях было распространено видео, снятое одним из заключенных тюрьмы, где он угрожает Николя Саркози. В ходе административного обыска были изъяты два телефона. 

    Министр юстиции Жеральд Дарманен заявил, что «некоторые из угрожавших будут переведены в другую тюрьму, а часть будет помещена в дисциплинарные подразделения».

    Как стало известно, бывшего главу государства дополнительно охраняют двое полицейских, занявших соседнюю камеру. 

    — Бывший президент Республики находится под постоянной защитой. Он, безусловно, такой же гражданин, как и любой другой, но бывшему президенту Республики Николя Саркози грозят несколько более серьезные угрозы, — пояснил министр внутренних дел Лоран Нуньес.

    Однако присутствие полиции вызвало гнев тюремных охранников.

    — Никакой дополнительной ценности. Мы и так прекрасно знаем, как это делать (обеспечивать безопасность заключенных, прим. ред.), — заявил заместитель генерального секретаря профсоюза тюремных надзирателей Николя Пейрен. 

    Напомним, с 21 октября экс-президент Франции Николя Саркози начал отбывать пятилетний срок в парижской тюрьме Ла-Санте.

    Суд Парижа признал его виновным в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании избирательной кампании 2007 года.

     

     

     

    Франция Тюрьма Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
