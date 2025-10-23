Парижская прокуратура расследует угрозы в адрес Саркози в тюрьме

Как передает телеканал BFMTV, это произошло после того, как в социальных сетях было распространено видео, снятое одним из заключенных тюрьмы, где он угрожает Николя Саркози. В ходе административного обыска были изъяты два телефона.

Министр юстиции Жеральд Дарманен заявил, что «некоторые из угрожавших будут переведены в другую тюрьму, а часть будет помещена в дисциплинарные подразделения».

Как стало известно, бывшего главу государства дополнительно охраняют двое полицейских, занявших соседнюю камеру.

— Бывший президент Республики находится под постоянной защитой. Он, безусловно, такой же гражданин, как и любой другой, но бывшему президенту Республики Николя Саркози грозят несколько более серьезные угрозы, — пояснил министр внутренних дел Лоран Нуньес.

Однако присутствие полиции вызвало гнев тюремных охранников.

— Никакой дополнительной ценности. Мы и так прекрасно знаем, как это делать (обеспечивать безопасность заключенных, прим. ред.), — заявил заместитель генерального секретаря профсоюза тюремных надзирателей Николя Пейрен.

Напомним, с 21 октября экс-президент Франции Николя Саркози начал отбывать пятилетний срок в парижской тюрьме Ла-Санте.

Суд Парижа признал его виновным в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании избирательной кампании 2007 года.