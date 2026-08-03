Суд в Израиле приостановил проект по размещению крокодилов для охраны тюрьмы

В Израиле суд временно заблокировал реализацию инициативы по усилению охраны одного из пенитенциарных учреждений рептилиями, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Окружной суд Иерусалима в воскресенье вынес временный судебный запрет, которым приостановил передачу нильских крокодилов в тюрьму «Кциот» в рамках проекта министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Об этом сообщает The Times of Israel.

Решение принято после обращения израильской зоозащитной организации «Дайте животным жить». Согласно постановлению суда, государственным органам запрещено подыскивать и готовить к перевозке крокодилов до рассмотрения петиции по существу.

Ответ государства ожидается к 16 августа. При этом, по сообщениям израильских СМИ, работы по сооружению рва вокруг тюремного комплекса продолжаются.

Зоозащитная организация утверждает, что решение о привлечении крокодилов к охране тюрем было принято с превышением полномочий и вопреки мнению специалистов, предупреждавших о возможной опасности для животных, людей и окружающей среды.

Проект предусматривал размещение нильских крокодилов в защитном рву вокруг тюрьмы «Кциот», где содержатся палестинские заключенные и задержанные по делам, связанным с безопасностью и терроризмом.

По замыслу Бен-Гвира, эта мера должна была усилить охрану объекта и предотвратить возможные побеги.

Ранее для реализации инициативы министр охраны окружающей среды Израиля Идит Сильман изменила правовой статус нильского крокодила, отнеся его к категории «одомашненных диких животных», что открыло возможность для его передачи силовым ведомствам.

Инициатива вызвала возражения со стороны юридического советника министерства охраны окружающей среды и управления природы и парков Израиля. В ведомстве заявили, что проект не имеет профессионального или научного обоснования и может представлять опасность как для людей, так и для животных.

Бен-Гвир раскритиковал решение суда, заявив, что оно препятствует реализации мер по укреплению безопасности пенитенциарной системы.

Ранее мы писали, что крокодилов привлекут к охране тюрем в Израиле.