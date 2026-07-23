Крокодилов привлекут к охране тюрем в Израиле

В Израиле приступили к реализации необычного проекта по усилению охраны пенитенциарных учреждений, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

В Израиле началось строительство специальных рвов для крокодилов вокруг одного из корпусов тюрьмы Кциот на юге страны, где содержатся боевики ХАМАС и другие палестинские заключенные по делам, связанным с безопасностью.

Как сообщают Ynet и The Times of Israel, работы уже ведутся на территории исправительного учреждения, а министерство национальной безопасности подтвердило начало реализации проекта.

Инициатором проекта выступил израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. По его замыслу, рвы с нильскими крокодилами должны стать дополнительным средством предотвращения побегов и усилить психологическое воздействие на заключенных.

Israel begins digging crocodile moats around Palestinian detainees at notorious Negev prison

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Israel has begun excavating a 170-meter trench to be filled with Nile crocodiles around a wing of Ketziot Prison in the southern Negev (Al-Naqab), where Palestinian detainees are held… pic.twitter.com/N6litvl0ot — The Cradle (@TheCradleMedia) July 22, 2026

Для реализации проекта министр охраны окружающей среды Израиля Идит Сильман на днях изменила правовой статус нильского крокодила, отнеся его к категории «одомашненных диких животных». Это позволило использовать этих животных на объектах пенитенциарной системы в рамках пилотного проекта.

Environmental Protection Minister Idit Silman, of Likud, reclassified the Nile crocodile as a «tended» wild animal this week, paving the way for their use in the penitentiary system according to the wishes of National Security Minister Itamar Ben Gvir.



Ben Gvir’s proposal… pic.twitter.com/uTRaIt6OY6 — The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 18, 2026

На строительство рвов выделено 21 млн шекеле (около 3,3 млрд тенге).

В канцелярии Бен-Гвира заявили, что проект уже находится на стадии реализации.

— Те, кто считал это шуткой, ошибались, — отметили в ведомстве.

По данным местных властей, ров сооружается внутри территории тюрьмы и не виден за ее пределами. По утверждению министерства национальной безопасности, уже подготовлен детальный план содержания и ухода за животными.

По информации израильских СМИ, длина рва, в котором будут находится рептилии, составит около 170 метров. Пока неизвестно, будут ли в него действительно помещены крокодилы, однако инфраструктура для этого уже создается.

Между тем, инициатива вызвала критику со стороны управления природы и парков Израиля, где заявили об отсутствии научных и профессиональных оснований для использования крокодилов в качестве элемента охраны тюрем. По мнению специалистов, такой проект может представлять опасность как для людей, так и для окружающей среды.

Нильские крокодилы исторически обитали на территории современного Израиля, однако исчезли в дикой природе в начале XX века. Сегодня эти рептилии содержатся лишь на специализированных фермах и в зоопарках.

В последние годы одной из таких ферм пришлось столкнуться с серьезными финансовыми и организационными трудностями после того, как торговля крокодилами была запрещена, а сами животные получили статус охраняемого вида.

Ранее сообщалось о том, что гигантский крокодил съел девочку в Малайзии.