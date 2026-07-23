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    Крокодилов привлекут к охране тюрем в Израиле

    В Израиле приступили к реализации необычного проекта по усилению охраны пенитенциарных учреждений, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Крокодилов планируют использовать для охраны тюрем в Израиле
    Фото: Ynet/Shutterstock

    В Израиле началось строительство специальных рвов для крокодилов вокруг одного из корпусов тюрьмы Кциот на юге страны, где содержатся боевики ХАМАС и другие палестинские заключенные по делам, связанным с безопасностью.

    Как сообщают Ynet и The Times of Israel, работы уже ведутся на территории исправительного учреждения, а министерство национальной безопасности подтвердило начало реализации проекта.

    Инициатором проекта выступил израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. По его замыслу, рвы с нильскими крокодилами должны стать дополнительным средством предотвращения побегов и усилить психологическое воздействие на заключенных.

    Для реализации проекта министр охраны окружающей среды Израиля Идит Сильман на днях изменила правовой статус нильского крокодила, отнеся его к категории «одомашненных диких животных». Это позволило использовать этих животных на объектах пенитенциарной системы в рамках пилотного проекта.

    На строительство рвов выделено 21 млн шекеле (около 3,3 млрд тенге).

    В канцелярии Бен-Гвира заявили, что проект уже находится на стадии реализации.

    — Те, кто считал это шуткой, ошибались, — отметили в ведомстве.

    По данным местных властей, ров сооружается внутри территории тюрьмы и не виден за ее пределами. По утверждению министерства национальной безопасности, уже подготовлен детальный план содержания и ухода за животными.

    По информации израильских СМИ, длина рва, в котором будут находится рептилии, составит около 170 метров. Пока неизвестно, будут ли в него действительно помещены крокодилы, однако инфраструктура для этого уже создается.

    Между тем, инициатива вызвала критику со стороны управления природы и парков Израиля, где заявили об отсутствии научных и профессиональных оснований для использования крокодилов в качестве элемента охраны тюрем. По мнению специалистов, такой проект может представлять опасность как для людей, так и для окружающей среды.

    Нильские крокодилы исторически обитали на территории современного Израиля, однако исчезли в дикой природе в начале XX века. Сегодня эти рептилии содержатся лишь на специализированных фермах и в зоопарках.

    В последние годы одной из таких ферм пришлось столкнуться с серьезными финансовыми и организационными трудностями после того, как торговля крокодилами была запрещена, а сами животные получили статус охраняемого вида.

    Ранее сообщалось о том, что гигантский крокодил съел девочку в Малайзии.

    В мире Животные Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор