Суд в Ливане распорядился освободить сына Муаммара Каддафи под залог

Судья в Бейруте в пятницу постановил освободить Ханнибала Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи под залог в размере $11 млн, запретив ему покидать страну. Об этом сообщает AFP со ссылкой на судебный источник.

Ливанские власти арестовали Каддафи в 2015 году по обвинению в сокрытии информации о судьбе шиитского духовного лидера Мусы ас-Садра, исчезнувшего в 1978 году во время официального визита в Ливию.

Адвокат Лоран Байон назвал решение суда «абсолютно неприемлемым» и пообещал обжаловать его.

— Ханнибал Каддафи находится под международными санкциями и не имеет возможности выплатить такую сумму, — подчеркнул адвокат. — Где, по-вашему, он найдет 11 миллионов долларов?

Муса ас-Садр, основатель шиитского движения «Амаль», ныне союзного «Хезболле», 47 лет назад исчез вместе с помощником и журналистом во время визита в Ливию.

После свержения и гибели Муаммара Каддафи в октябре 2011 года, члены семьи Каддафи бежали из Ливии. В то время отношения между Ливаном и Ливией оставались напряженными.

Ханнибал Каддафи, женатый на ливанской модели Алин Скаф, бежал в Сирию, где находился под защитой властей Башара Асада. В декабре 2015 года он был похищен вооруженными людьми и передан ливанским властям. Несмотря на то, что на момент их исчезновения Ханнибалу Каддафи было всего три года, он был обвинен в «сокрытии информации» и заключен в тюрьму в Бейруте.

В августе Human Rights Watch потребовала немедленного освобождения Каддафи, заявив, что он удерживается на основании «неподтвержденных обвинений». В этом месяце его адвокат сообщил, что его подзащитный страдает тяжелой депрессией и недавно был госпитализирован.

Спикер парламента Набих Берри, возглавивший движение «Амаль» после ас-Садра, ранее обвинял ливийские власти в отсутствии сотрудничества по делу исчезновения имама, что Триполи отрицает.

