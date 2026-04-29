    Суд ужесточил наказание для экс-президента Южной Кореи

    Апелляционный суд в среду увеличил срок тюремного заключения бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с пяти до семи лет по обвинению в воспрепятствовании аресту, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap

    Фото: Yonhap

    В январе 2026 года суд первой инстанции приговорил экс-президента к пяти годам тюрьмы по обвинениям, связанным с кратковременным введением Юном военного положения в декабре 2024 года.

    Прокуратура добивалась для него 10 лет лишения свободы.

    Таким образом, апелляционный суд Сеула вынес более суровое наказание, признав бывшего президента виновным в препятствовании следователям в задержании его в прошлом году. 

    Напомним, Юн Сок Ёль находится под стражей с июля 2025 года, когда его во второй раз арестовали его по обвинениям, связанным с его неудавшимся введением военного положения в декабре 2024 года. 

    Экс-президент фигурирует в восьми делах. По основному делу в феврале суд приговорил его к пожизненному заключению за организацию мятежа через объявление военного положения.

    На прошлой неделе по делу о пособничестве спецпрокурор запросил для него 30 лет тюрьмы. 

    Жулдыз Атагельдиева
