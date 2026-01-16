Бывший президент Южной Кореи приговорен к пяти годам тюрьмы

Как сообщает Yonhap, приговор вынес Центральный районный суд Сеула в первом постановлении по обвинениям, связанным с кратковременным введением Юном военного положения в декабре 2024 года.

Напомним, бывшего президента обвиняют в организации мятежа и злоупотреблении властью через кратковременное введение военного положения.

По заявлению команды спецпрокурора, бывший президент объявил военное положение, чтобы устранить своих политических оппонентов, монополизировать и удержать власть, что противоречит его утверждениям о том, что указ об особом режиме был направлен на защиту страны от безрассудной оппозиционной партии.

Юн Сок Ёль находится под стражей с июля, когда его во второй раз арестовали его по обвинениям, связанным с его неудавшимся введением военного положения в декабре.

Ранее сообщалось, что суд отказал экс-президенту Южной Кореи в освобождении под залог.

Супруга политика — бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи также находится под арестом с 12 августа. Ее обвиняют в махинациях с ценами на акции.

Ранее сообщалось, что специальная группа прокуроров потребовала смертной казни для бывшего президента Юн Сок Ёля.