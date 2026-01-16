РУ
    11:19, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Бывший президент Южной Кореи приговорен к пяти годам тюрьмы

    Экс-президент Юн Сок Ёль был приговорен в пятницу к пяти годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании аресту, передает агентство Kazinform.

    Фото: Yonhap

    Как сообщает Yonhap, приговор вынес Центральный районный суд Сеула в первом постановлении по обвинениям, связанным с кратковременным введением Юном военного положения в декабре 2024 года.

    Напомним, бывшего президента обвиняют в организации мятежа и злоупотреблении властью через кратковременное введение военного положения.

    По заявлению команды спецпрокурора, бывший президент объявил военное положение, чтобы устранить своих политических оппонентов, монополизировать и удержать власть, что противоречит его утверждениям о том, что указ об особом режиме был направлен на защиту страны от безрассудной оппозиционной партии.

    Юн Сок Ёль находится под стражей с июля, когда его во второй раз арестовали его по обвинениям, связанным с его неудавшимся введением военного положения в декабре.

    Ранее сообщалось, что суд отказал экс-президенту Южной Кореи в освобождении под залог.

    Супруга политика — бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи также находится под арестом с 12 августа. Ее обвиняют в махинациях с ценами на акции.

    Ранее сообщалось, что специальная группа прокуроров потребовала смертной казни для бывшего президента Юн Сок Ёля.

    Теги:
    Суды Южная Корея Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
