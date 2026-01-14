Бывшего президента Южной Кореи могут приговорить к смертной казни
Специальная группа прокуроров во вторник потребовала смертной казни для бывшего президента Юн Сок Ёля за неудачную попытку ввести военное положение, передает агентство Kazinform.
Как сообщает Yonhap, такой приговор был запрошен во время заключительного слушания дела экс-президента в Центральном районном суде Сеула. Команда специального прокурора Чо Ын-сок назвала Юн Сок Ёля зачинщиком восстания, стремившимся остаться у власти путем захвата контроля над судебной и законодательной властью.
Напомним, бывшего президента обвиняют в организации мятежа и злоупотреблении властью через кратковременное введение военного положения в декабре 2024 года.
По заявлению команды спецпрокурора, бывший президент объявил военное положение, чтобы устранить своих политических оппонентов, монополизировать и удержать власть, что противоречит его утверждениям о том, что указ об особом режиме был направлен на защиту страны от безрассудной оппозиционной партии.
Юн Сок Ёль находится под стражей с июля, когда его во второй раз арестовали его по обвинениям, связанным с его неудавшимся введением военного положения в декабре.
Ранее сообщалось, что суд отказал экс-президенту Южной Кореи в освобождении под залог.
Супруга политика — бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи также находится под арестом с 12 августа. Ее обвиняют в махинациях с ценами на акции.
