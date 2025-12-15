Экс-президент Южной Кореи ввел военное положение для устранения оппонентов — спецпрокурор

Как пишет Yonhap, команда специального прокурора Чо Ын-Сока в понедельник обнародовала результаты 180-дневного расследования попытки введения военного положения после предъявления обвинений 24 лицам, включая бывшего президента, бывшего премьер-министра, бывшего директора Национальной разведывательной службы и бывшего министра обороны.

Команда спецпрокурора, в состав которой входит 238 человек, заявила, что Юн Сок Ёль организовал восстание, объявив военное положение, чтобы устранить своих политических оппонентов.

Кроме того, по заявлению спецпрокурора Чо Ын-Сока, экс-президент начал подготовку к кратковременному введению военного положения более чем за год до объявления в декабре 2024 года.

— Юн Сок Ёль и другие стремились остановить политическую деятельность и работу Национального собрания с помощью военной силы, а также устранить оппозиционные силы, захватив законодательную и судебную власть через чрезвычайный законодательный орган, заменивший Национальное собрание. Он ввел военное положение, представив политическую деятельность в Национальном собрании как антигосударственные акты и действия антигосударственных сил, замышляющих восстание, — заключил Чо Ын-Сок.

Группа экспертов заявила, что установила, что бывший президент неоднократно упоминал о своих «чрезвычайных полномочиях» различным лицам с первых дней своего президентского срока, который начался в мае 2022 года.

Например, по данным специального прокурора, на ужине с лидерами правящей тогда партии «Народная власть» в ноябре 2022 года Юн заявил, что обладает чрезвычайными полномочиями и «уничтожит всех», даже если его застрелят.

Затем, в преддверии перестановки в армии в октябре 2023 года, Юн и его помощники всерьез приступили к подготовке к введению военного положения, рассматривая вопрос о том, следует ли ввести указ до или после перестановки, а также назначая некоторых ключевых фигур, замешанных в деле о введении военного положения, на высшие командные должности, сообщила команда.

Напомним, бывшего президента обвиняют в организации мятежа и злоупотреблении властью через кратковременное введение военного положения в декабре 2024 года.

Юн Сок Ёль находится под стражей с июля, когда его во второй раз арестовали его по обвинениям, связанным с его неудавшимся введением военного положения в декабре.

Ранее сообщалось, что суд отказал экс-президенту Южной Кореи в освобождении под залог.

Супруга политика — бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи также находится под арестом с 12 августа. Ее обвиняют в махинациях с ценами на акции.