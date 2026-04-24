    13:40, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Спецпрокурор запросил 30 лет тюрьмы для экс-президента Южной Кореи

    Специальная группа прокуроров потребовала приговорить бывшего президента Юн Сок Ёля к 30 годам тюремного заключения по делу о пособничестве, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap

    Фото: Anadolu

    Как утверждает группа экспертов во главе со специальным прокурором Чо Ын-Суком, экс-президент отдал приказ о запуске военных беспилотников над Пхеньяном в октябре 2024 году с целью спровоцировать ответные меры со стороны КНДР.

    По версии следствия, это использовалось как повод для введения военного положения в декабре того же года.

    Прокуроры также обратились в Центральный районный суд Сеула с просьбой приговорить бывшего министра обороны к 25 годам тюремного заключения по тому же обвинению.

    Напомним, Юн Сок Ёль находится под стражей с июля 2025 года, когда его во второй раз арестовали его по обвинениям, связанным с его неудавшимся введением военного положения в декабре 2024 года.

    Это одно из восьми дел, в которых фигурирует экс-президент. По основному делу в феврале суд приговорил его к пожизненному заключению за организацию мятежа через объявление военного положения. Кроме того, в январе Юн Сок Ёль был приговорен к пяти годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании аресту. 

    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
