Спецпрокурор запросил 30 лет тюрьмы для экс-президента Южной Кореи

Как утверждает группа экспертов во главе со специальным прокурором Чо Ын-Суком, экс-президент отдал приказ о запуске военных беспилотников над Пхеньяном в октябре 2024 году с целью спровоцировать ответные меры со стороны КНДР.

По версии следствия, это использовалось как повод для введения военного положения в декабре того же года.

Прокуроры также обратились в Центральный районный суд Сеула с просьбой приговорить бывшего министра обороны к 25 годам тюремного заключения по тому же обвинению.

Напомним, Юн Сок Ёль находится под стражей с июля 2025 года, когда его во второй раз арестовали его по обвинениям, связанным с его неудавшимся введением военного положения в декабре 2024 года.

Это одно из восьми дел, в которых фигурирует экс-президент. По основному делу в феврале суд приговорил его к пожизненному заключению за организацию мятежа через объявление военного положения. Кроме того, в январе Юн Сок Ёль был приговорен к пяти годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании аресту.