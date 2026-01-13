РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:11, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Суд отменил незаконное решение акимата десятилетней давности в Шымкенте

    Земельный участок общего пользования, который более десяти лет находился в частной собственности вопреки требованиям закона, возвращен государству. Основанием стали нормы Земельного кодекса и судебное решение, вступившее в законную силу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Суд отменил незаконное решение акимата десятилетней давности в Шымкенте
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    Нарушение выявили по итогам внеплановой проверки, проведенной городским департаментом по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства. Проверяющие установили, что в 2005 году постановлением акимата физическому лицу был предоставлен земельный участок площадью 0,1 гектара с нарушением требований земельного законодательства.

    Речь идет об участке, расположенном в зоне общего пользования. Несмотря на это, ему было присвоено целевое назначение под строительство станции технического обслуживания, торгового центра и салона красоты.

    В ведомстве напомнили, что такие решения напрямую противоречат Земельному кодексу.

    — Согласно статье 26 Земельного кодекса Республики Казахстан, земельные участки, находящиеся в зонах общего пользования населенных пунктов, не подлежат передаче в частную собственность, — пояснили в департаменте.

    Для восстановления законности дело было направлено в межрайонный суд по гражданским делам с иском о признании недействительными как постановления акимата, так и всех последующих договоров купли-продажи.

    Суд первой инстанции доводы госоргана признал обоснованными и удовлетворил иск в полном объеме. Апелляционную жалобу рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам Шымкентского городского суда и оставил ее без удовлетворения.

    После вступления судебного решения в законную силу земельный участок был возвращен в государственную собственность.

    Ранее сообщалось, что в Шымкенте государству вернули незаконно отчужденный участок земли, принадлежавший воинской части.

    Аналогичное решение было принято и в области Жетысу, где прокуратура добилась возврата земель возле Парка ветеранов.

    Теги:
    Земельный участок Земля Минсельхоз Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают