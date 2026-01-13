Суд отменил незаконное решение акимата десятилетней давности в Шымкенте

Нарушение выявили по итогам внеплановой проверки, проведенной городским департаментом по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства. Проверяющие установили, что в 2005 году постановлением акимата физическому лицу был предоставлен земельный участок площадью 0,1 гектара с нарушением требований земельного законодательства.

Речь идет об участке, расположенном в зоне общего пользования. Несмотря на это, ему было присвоено целевое назначение под строительство станции технического обслуживания, торгового центра и салона красоты.

В ведомстве напомнили, что такие решения напрямую противоречат Земельному кодексу.

— Согласно статье 26 Земельного кодекса Республики Казахстан, земельные участки, находящиеся в зонах общего пользования населенных пунктов, не подлежат передаче в частную собственность, — пояснили в департаменте.

Для восстановления законности дело было направлено в межрайонный суд по гражданским делам с иском о признании недействительными как постановления акимата, так и всех последующих договоров купли-продажи.

Суд первой инстанции доводы госоргана признал обоснованными и удовлетворил иск в полном объеме. Апелляционную жалобу рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам Шымкентского городского суда и оставил ее без удовлетворения.

После вступления судебного решения в законную силу земельный участок был возвращен в государственную собственность.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте государству вернули незаконно отчужденный участок земли, принадлежавший воинской части.

Аналогичное решение было принято и в области Жетысу, где прокуратура добилась возврата земель возле Парка ветеранов.