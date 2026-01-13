Суд отменил незаконное решение акимата десятилетней давности в Шымкенте
Земельный участок общего пользования, который более десяти лет находился в частной собственности вопреки требованиям закона, возвращен государству. Основанием стали нормы Земельного кодекса и судебное решение, вступившее в законную силу, передает корреспондент агентства Kazinform.
Нарушение выявили по итогам внеплановой проверки, проведенной городским департаментом по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства. Проверяющие установили, что в 2005 году постановлением акимата физическому лицу был предоставлен земельный участок площадью 0,1 гектара с нарушением требований земельного законодательства.
Речь идет об участке, расположенном в зоне общего пользования. Несмотря на это, ему было присвоено целевое назначение под строительство станции технического обслуживания, торгового центра и салона красоты.
В ведомстве напомнили, что такие решения напрямую противоречат Земельному кодексу.
— Согласно статье 26 Земельного кодекса Республики Казахстан, земельные участки, находящиеся в зонах общего пользования населенных пунктов, не подлежат передаче в частную собственность, — пояснили в департаменте.
Для восстановления законности дело было направлено в межрайонный суд по гражданским делам с иском о признании недействительными как постановления акимата, так и всех последующих договоров купли-продажи.
Суд первой инстанции доводы госоргана признал обоснованными и удовлетворил иск в полном объеме. Апелляционную жалобу рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам Шымкентского городского суда и оставил ее без удовлетворения.
После вступления судебного решения в законную силу земельный участок был возвращен в государственную собственность.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте государству вернули незаконно отчужденный участок земли, принадлежавший воинской части.
Аналогичное решение было принято и в области Жетысу, где прокуратура добилась возврата земель возле Парка ветеранов.