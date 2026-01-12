РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:52, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Прокуратура области Жетысу вернула государству земли у Парка ветеранов

    Как сообщили в надзорном органе, суд удовлетворил иск прокурора города Талдыкорган о признании незаконным предоставления частному лицу земельного участка площадью 4,1 гектара с последующим возвратом данной земли государству, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Прокуратура области Жетысу вернула государству земли у Парка ветеранов
    Фото: yandex.kz

    В ходе надзорной деятельности установлено, что участок, относящийся к лесопарковой зоне, в 2006 году был незаконно отчуждён в частную собственность.

    В последующем собственник сегментировал земельный участок на 44 отдельных надела, которые были реализованы 13 физическим лицам.

    Судебный акт вступил в законную силу.

    В прокуратуре области Жетысу отметили, что работа по обеспечению соблюдения требований земельного законодательства, защите государственных и общественных интересов, а также сохранению территорий общего пользования проводится на постоянной основе.

    Ранее сообщалось, что незаконно отчужденный участок земли воинской части в Шымкенте вернут государству.

    Теги:
    Земельный участок Возврат активов Регионы Казахстана Область Жетысу Прокуратура
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают