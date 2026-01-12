Прокуратура области Жетысу вернула государству земли у Парка ветеранов
Как сообщили в надзорном органе, суд удовлетворил иск прокурора города Талдыкорган о признании незаконным предоставления частному лицу земельного участка площадью 4,1 гектара с последующим возвратом данной земли государству, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ходе надзорной деятельности установлено, что участок, относящийся к лесопарковой зоне, в 2006 году был незаконно отчуждён в частную собственность.
В последующем собственник сегментировал земельный участок на 44 отдельных надела, которые были реализованы 13 физическим лицам.
Судебный акт вступил в законную силу.
В прокуратуре области Жетысу отметили, что работа по обеспечению соблюдения требований земельного законодательства, защите государственных и общественных интересов, а также сохранению территорий общего пользования проводится на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что незаконно отчужденный участок земли воинской части в Шымкенте вернут государству.