    12:12, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Незаконно отчужденный участок земли воинской части в Шымкенте вернут государству

    В Казахстане продолжается системная работа по обеспечению целевого использования военного имущества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Главную военную прокуратуру.

    п
    Фото: pexels

    В ходе анализа законности использования земель оборонного назначения военной прокуратурой Шымкентского гарнизона установлено, что земельный участок площадью более 86 га, закреплённый за одной из воинских частей Национальной гвардии, в 1999 году незаконно отчуждён в пользу коммерческой структуры. В последствии он неоднократно перепродавался частным лицам.

    На основании акта прокурорского надзора воинская часть обратилась в суд с требованием признать недействительными договоры купли-продажи земельного участка.

    Исковые требования удовлетворены, начата процедура возврата земли в государственную собственность.

    Органы военной прокуратуры продолжат реализацию надзорных мер, направленных на обеспечение сохранности и надлежащего использования объектов военного назначения.

