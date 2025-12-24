Незаконно отчужденный участок земли воинской части в Шымкенте вернут государству

В ходе анализа законности использования земель оборонного назначения военной прокуратурой Шымкентского гарнизона установлено, что земельный участок площадью более 86 га, закреплённый за одной из воинских частей Национальной гвардии, в 1999 году незаконно отчуждён в пользу коммерческой структуры. В последствии он неоднократно перепродавался частным лицам.

На основании акта прокурорского надзора воинская часть обратилась в суд с требованием признать недействительными договоры купли-продажи земельного участка.

Исковые требования удовлетворены, начата процедура возврата земли в государственную собственность.

Органы военной прокуратуры продолжат реализацию надзорных мер, направленных на обеспечение сохранности и надлежащего использования объектов военного назначения.