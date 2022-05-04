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Суд оставил Кайрата Кудайбергена под арестом
4 Мая 2022 18:06

Суд оставил Кайрата Кудайбергена под арестом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Срок ареста депутату маслихата города Алматы Кайрату Кудайбергену оставили без изменений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Судебной коллегией по уголовным делам Алматинского городского суда санкционирование ареста оставлено без изменений, частные жалобы адвокатов - без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Ранее в отношении Кайрата Кудайбергена судом было санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток до вынесения постановления о квалификации деяния.

О задержании депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена стало известно 22 апреля.

В прокуратуре Алматы сообщали, что, по предварительным данным, Кайрат Кудайберген вместе с криминальным авторитетом «Диким Арманом» организовали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.


Автор:
Корреспондент
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