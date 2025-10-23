Суд ООН потребовал от Израиля содействовать гуманитарным программам в Газе
Решение, ставшее предметом споров между Израилем и международными структурами, вновь поставило вопрос о доступе гуманитарной помощи на палестинские территории, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Международный суд ООН, расположенный в Гааге, в среду опубликовал консультативное заключение, в котором заявил, что Израиль обязан разрешить работу агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) и других гуманитарных структур на территории сектора Газа.
Суд подчеркнул, что Израиль как «оккупирующая держава» должен обеспечивать «основные потребности населения, включая поставку жизненно необходимых средств для выживания».
Председатель суда Юдзи Ивасава заявил, что Израиль «обязан соглашаться на программы помощи, предоставляемые ООН и ее структурами, включая БАПОР». Решение носит консультативный, то есть необязательный характер, однако обладает значительным международным весом.
MULTIMEDIA: Photos and videos of the reading of the #ICJ Advisory Opinion on the Obligations of Israel in relation to the Presence and Activities of the United Nations
(1/2) pic.twitter.com/148cvzJzAQ
Предыстория
Напомним, в декабре 2024 года Генеральная Ассамблея ООН обратилась в суд после того, как Израиль ограничил деятельность агентства БАПОР, обвинив часть его сотрудников в связях с движением ХАМАС. Власти Израиля утверждают, что как минимум 12 работников агентства участвовали в нападении ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого погибли более 1200 израильтян.
Международный суд ООН, рассмотрев представленные данные, заявил, что Израиль «не обосновал свои обвинения» и не представил убедительных доказательств того, что сотрудники агентства связаны с вооруженными группировками.
The International Court of Justice (ICJ) confirms that Israel has failed to substantiate its claims linking UNRWA staff to Hamas.
The Court noted that no credible evidence was presented to support Israel’s allegations, which had been used to justify restrictions on UNRWA’s… pic.twitter.com/eopyKNRaab
Суд также отклонил аргументы Израиля о потере агентством нейтралитета и подчеркнул, что принцип беспристрастности является ключевым при предоставлении гуманитарной помощи.
Израиль против
В ответ МИД Израиля «категорически отверг» заключение суда, заявив, что оно основано на «политически мотивированных предпосылках» и «игнорирует свидетельства о проникновении ХАМАС в структуры БАПОР».
— Израиль не будет сотрудничать с организацией, в которой укоренилась террористическая деятельность, — сообщается в заявлении ведомства.
Israel categorically rejects the ICJ's "advisory opinion," which was entirely predictable from the outset regarding UNRWA. This is yet another political attempt to impose political measures against Israel under the guise of "International Law."
Today’s ICJ advisory opinion…
Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон назвал решение «позорным» и заявил, что международные органы «должны винить себя, а не Израиль, за то, что они стали питательной средой для террористов».
США также осудили консультативное заключение, назвав его «откровенно политизированным». Госдепартамент заявил, что Международный суд «злоупотребляет своими полномочиями», нанося ущерб усилиям администрации Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, направленным на достижение мира в регионе.
Another corrupt ruling by the ICJ.
As President Trump and Secretary Rubio work tirelessly to bring peace to the region, this so-called "court" issues a nakedly politicized non-binding "advisory opinion" unfairly bashes Israel and gives UNRWA a free pass for its deep…
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, напротив, приветствовал решение суда, отметив, что оно имеет «решающее значение для увеличения объемов гуманитарной помощи населению Газы».
Консультативные заключения Международного суда ООН не имеют обязательной силы, однако традиционно рассматриваются как выражение международного правового мнения.
Что такое БАПОР?
БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам), в англоязычной прессе известное как UNRWA, было создано в 1949 году. Агентство обеспечивает миллионы палестинцев продовольствием, образованием и медицинскими услугами в Газе, на Западном берегу, в Иордании, Сирии и Ливане.
I welcome the unambiguous ruling by the International Court of Justice today stating that:
- Israel is under an obligation to agree to & facilitate relief schemes provided by the United Nations & its entities, in particular UNRWA.
- Israel's claim that UNRWA is infiltrated
- Israel’s claim that UNRWA is infiltrated… pic.twitter.com/ibD5Wa084p
С января 2025 года агентству БАПОР фактически запрещено работать в секторе Газа. Несмотря на это, оно остается основным поставщиком гуманитарной помощи палестинскому населению, обеспечивая продовольственные и медицинские программы.
