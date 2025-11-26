Суд обязал все страны Евросоюза признавать однополые браки

Отказ в признании законного брака «противоречит законодательству ЕС, поскольку нарушает свободу и право на уважение частной и семейной жизни», заявили судьи, и «может причинить серьезные неудобства на административном, профессиональном и частном уровнях, вынуждая супругов жить как неженатые люди».

Дело касается двух граждан Польши, которые поженились в Берлине в 2018 году, а затем вернулись в Польшу, где попросили переписать их свидетельство о браке на немецком языке в польский ЗАГС для признания.

В просьбе было отказано, поскольку в Польше не разрешены однополые браки.

Пара оспорила это решение в Высшем административном суде Польши, который передал дело в Европейский суд в Люксембурге. Во вторник судьи постановили, что брак действителен на всей территории 27 стран-членов Евросоюза.

— Супруги, являющиеся гражданами ЕС, пользуются свободой передвижения и проживания на территории государств-членов и правом вести нормальную семейную жизнь при осуществлении этой свободы и по возвращении в страну происхождения. Когда они создают семейную жизнь в принимающем государстве-члене, в частности в силу брака, они должны иметь уверенность в том, что смогут продолжать эту семейную жизнь по возвращении в государство происхождения, — говорится в документе.

Судьи отмечают, что их решение не обязывает государства-члены вносить изменения в свое внутреннее законодательство для признания однополых браков, вместо этого они обязаны признавать браки, законно заключенные в другой стране ЕС.

Процедура должна применяться «без различий» или дополнительных препятствий.

На сегодняшний день более половины из 27 стран-членов ЕС признают однополые браки. Нидерланды вошли в историю в 2001 году, став первой страной в мире, сделавшей это.

Другие страны признают однополые гражданские союзы, но Польша в настоящее время этого не делает, несмотря на попытки премьер-министра Дональда Туска укрепить права ЛГБТК+ в стране.

