Как депутаты предлагают наказывать за пропаганду ЛГБТ в Казахстане

— Во-первых, законодательство Казахстана не запрещает представителям ЛГБТ жить в нашем обществе. Никого не сажают в тюрьму, не штрафуют — это личный выбор каждого. Но если человек как представитель этого сообщества начинает вести пропаганду, проводить различные семинары, курсы, акции, митинги, распространять символику ЛГБТ в социальных сетях и СМИ, то это запрещено законом, — отметил Едил Жанбыршин.

Депутат также указал на существование скрытой рекламы.

— Существуют группы, которые производят специальные игрушки, снимают специальные фильмы, мультфильмы, документальные ленты, используют символику и таким образом продвигают свою деятельность. Теперь это запрещено. Повторяю: в отношении частной жизни конкретного представителя ЛГБТ у нас нет запретов. Но если он пропагандирует свои действия, это запрещено, — сказал он.

По мнению мажилисмена, вся пропаганда направлена на молодежь и детей.

— Кроме того, это может привести к демографическим проблемам. Такая ситуация является ударом по нашему духовному, демографическому и экономическому фундаменту. Поэтому мы должны защищать страну от этого… Если требования будут проигнорированы, предусмотрена административная ответственность — штраф. В случае повторного нарушения — арест до 10 суток, — сообщил Едил Жанбыршин.

Ранее депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект, запрещающий распространение в публичном пространстве информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

Также вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов сообщил, что в стране начнут маркировать фильмы и книги, в которых будет выявлена пропаганда ЛГБТ.