    13:46, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Как депутаты предлагают наказывать за пропаганду ЛГБТ в Казахстане

    Депутат Едил Жанбыршин во время прямого эфира на странице Мажилиса в Instagram рассказал о том, какие меры ответственности предусматриваются за пропаганду ЛГБТ в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Едил Жанбыршин
    Фото: Жаслан Жумабеков / Мажилис РК

    — Во-первых, законодательство Казахстана не запрещает представителям ЛГБТ жить в нашем обществе. Никого не сажают в тюрьму, не штрафуют — это личный выбор каждого. Но если человек как представитель этого сообщества начинает вести пропаганду, проводить различные семинары, курсы, акции, митинги, распространять символику ЛГБТ в социальных сетях и СМИ, то это запрещено законом, — отметил Едил Жанбыршин. 

    Депутат также указал на существование скрытой рекламы. 

    — Существуют группы, которые производят специальные игрушки, снимают специальные фильмы, мультфильмы, документальные ленты, используют символику и таким образом продвигают свою деятельность. Теперь это запрещено. Повторяю: в отношении частной жизни конкретного представителя ЛГБТ у нас нет запретов. Но если он пропагандирует свои действия, это запрещено, — сказал он. 

    По мнению мажилисмена, вся пропаганда направлена на молодежь и детей.

    — Кроме того, это может привести к демографическим проблемам. Такая ситуация является ударом по нашему духовному, демографическому и экономическому фундаменту. Поэтому мы должны защищать страну от этого… Если требования будут проигнорированы, предусмотрена административная ответственность — штраф. В случае повторного нарушения — арест до 10 суток, — сообщил Едил Жанбыршин. 

    Ранее депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект, запрещающий распространение в публичном пространстве информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Также вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов сообщил, что в стране начнут маркировать фильмы и книги, в которых будет выявлена пропаганда ЛГБТ.

    ЛГБТ Депутаты Мажилис
