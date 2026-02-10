РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:14, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Акимат Семея и коммунальное предприятие обязали вернуть 80 млн тенге по проекту с ЕБРР

    Специализированный межрайонный экономический суд области Абай взыскал с акимата города Семей и городского коммунального предприятия по 40 миллионов тенге в рамках спора, связанного с нереализованным проектом модернизации системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay

    Речь идёт о проекте, стартовавшем в 2021 году при участии Европейского банка реконструкции и развития. Тогда между акиматом Восточно-Казахстанской области, акиматом Семея, ГКП «Многоотраслевое эксплуатационное предприятие» и ЕБРР был подписан договор о поддержке модернизации коммунальной инфраструктуры. В тот же день банк открыл кредитную линию для ГКП на сумму 3,83 млрд тенге.

    Однако уже в 2022 году проект фактически остановился. ЕБРР, сославшись на обращение акимата Семея о прекращении обязательств коммунального предприятия, расторг соглашение и предъявил требование о досрочном погашении задолженности. Общая сумма долга с учётом расходов на юридическое сопровождение превысила 120,9 млн тенге.

    Ситуация осложнилась после образования области Абай. В акимате ВКО заявили, что не имеют правовых оснований продолжать финансирование проектов, расположенных за пределами региона, и указали на переход всех обязательств к новым административным органам. Однако акимат области Абай отказался погашать долг перед международным финансовым институтом.

    В итоге, чтобы сохранить партнёрские отношения с ЕБРР, акимат Восточно-Казахстанской области закрыл задолженность за счёт собственных средств и обратился в суд с регрессным иском к остальным участникам соглашения.

    Представитель аппарата акима Семея в суде настаивал, что проект не был реализован, а сам акимат не является стороной кредитного договора и, следовательно, не обязан отвечать по финансовым обязательствам.

    Суд, изучив материалы дела, пришёл к иному выводу.

    — По условиям договора о поддержке проекта акиматы Восточно-Казахстанской области и города Семей, а также коммунальное предприятие являются обязанными лицами и несут солидарную ответственность перед Европейским банком реконструкции и развития. Поскольку обязательства были исполнены одним из участников — акиматом ВКО, у него возникло право регрессного требования, — следует из судебного решения.

    В результате суд постановил взыскать с акимата города Семей и ГКП задолженность в долевом порядке — по 40 млн тенге с каждого, а также государственную пошлину в доход бюджета. Решение вступило в законную силу.

    Ранее сообщалось, что суд отменил незаконное решение акимата десятилетней давности в Шымкенте.

    Семей ВКО Восточно-Казахстанская область Суды Область Абай
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор
