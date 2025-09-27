Суд наказал экс-члена общественного совета Алматы за избиение мальчика

Дело было рассмотрено в Медеуском районном суде. Об этом в социальных сетях сообщила адвокат Жанна Уразбахова. По ее данным, подсудимый не признал свою вину.

Суд, основываясь на собранных доказательствах и заключениях экспертов, признал его виновным. Ему назначено наказание в виде 100 часов общественных работ. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны — с осужденного взысканы расходы на услуги адвоката и медицинское обследование.

Напомним, что инцидент произошел 4 мая 2025 года в детской игровой комнате одного из ресторанов Алматы. Тогда мужчина дважды ударил мальчика, после того как в его ребенка случайно попал игрушечный шарик. Видео с произошедшим быстро разошлось в социальных сетях.

Мать пострадавшего сообщила, что действия нападавшего причинили ребенку серьезные побои. Позже выяснилось, что мужчина являлся членом общественного совета Алматы, однако после скандала он сложил свои полномочия.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении экс-члена общественного совета было передано в суд.