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    14:56, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    В Алматы возбудили дело против мужчины, ударившего 6-летнего ребенка

    В детской игровой комнате одного из ресторанов в Алматы мужчина поднял руку на 6-летнего ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Алматы возбудили дело против мужчины, ударившего 6-летнего ребенка
    Кадр из видео

    Информация об этом распространилась в социальных сетях.

    Инцидент произошел 4 мая. По словам матери мальчика, неизвестный мужчина дважды ударил ребенка в грудь. Ребенок испугался и схватился за спину от боли. Подросток, который находился рядом, сделал мужчине замечание, но тот накричал и на него. По словам матери, мужчина не извинился и начал разговаривать с ней грубо. Она утверждает, что этот мужчина является членом Общественного совета при акимате Алматы.

    В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело.

    — После установления объективных обстоятельств будет принято процессуальное решение. Вместе с тем, отметим, что участковый инспектор прибыл на место происшествия спустя 6 минут после поступления сигнала на пульт «102», — сообщили в ДП Алматы.

    Омбудсмен по правам детей Алматы Диана Ерлан сообщила, что находятся на связи с семьей и адвокатом пострадавшего.

    — По случаю избиения 6-летнего ребенка в Алматы. Дело в прокуратуре для правовой оценки. На связи с мамой и адвокатом ребенка. Ранее, сразу после случая, была предложена психологическая поддержка для ребенка, — написала Диана Ерлан.

    Акимат Алматы не прокомментировал информацию о должности мужчины, отметив, что следствием занимаются правоохранительные органы.

    — Для установления личности рекомендуем обратиться в департамент полиции Алматы, — добавили в акимате.

    Ранее в Правительстве рассказали, что в Казахстане реализуют комплекс мер по безопасности детей, в том числе тревожные кнопки и антибуллинг.

    Теги:
    Насилие Дети Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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