Тревожные кнопки и антибуллинг – в Казахстане реализуют комплекс мер по безопасности детей

По поручению Президента, Правительство в лице Министерства просвещения реализует комплекс мер, направленных на развитие каждого ребенка, защиту их прав и укрепление системы образования в целом.

Сегодня в Казахстане проживают 6,9 млн детей, из них 3,9 млн – школьники, свыше 1 млн – посещают детсады, а 556 тыс. – обучаются в колледжах.

В 2024 году приняты три ключевых закона, усиливших правовую базу и способствовавших внедрению действенных механизмов защиты детей. Среди них – законы о наставничестве для сирот, а также меры по борьбе с буллингом, укреплению безопасности и созданию профессиональных приемных семей. В результате 82% детей-сирот воспитываются в семьях, а более 3 тыс. детей обрели дом. Наставниками стали 330 взрослых, а штат органов опеки увеличен в 2,5 раза. С 1 июля 2025 года внедряется новая форма семейного устройства – институт приемной профессиональной семьи.

По поручению Президента в рамках нацпроекта «Келешек мектептері» строятся 217 школ на 460 тыс. мест, 105 уже сданы, 44% из них – в сельской местности. С 2019 года построено 1200 школ для более 1 млн учеников. Дошкольным образованием охвачены 93,1% детей от 2 до 6 лет, в 2025 году этот показатель вырастет до 95%. Для этого создадут 64 тыс. новых мест.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности в школах. Установлены тревожные кнопки и турникеты, введена лицензированная охрана и ужесточены инструкции по безопасности.

Ведется борьба с буллингом. Установлена адмответстенность. Действуют антибуллинговые программы – финская KiVa и отечественная ДОСБОЛLiKe, проводятся кампании «Кибер Тұмар» и «Родительский контроль», реализуется проект «Менің бауырым».

Значимая роль отведена центрам психологической поддержки. В 2024 году помощь получили более 250 тыс. школьников и их семей. Работают службы медиации и детские омбудсмены, наставники проходят психологическую подготовку.

В 2024 году 510 тыс. детей получили помощь через фонд «Всеобуч» на сумму 22,2 млрд тенге. Средний размер помощи составил 43 407 на каждого ребенка. Более 1,7 млн школьников обеспечены бесплатным питанием, включая 25 тыс. учащихся 1-4 классов частных школ. В рамках соцподдержки в некоторых регионах действует бесплатный проезд для школьников.

В рамках инклюзии 85% детей с особыми образовательными потребностями (ООП) уже получают поддержку. В разработке — отдельный Закон «О комплексной поддержке детей с особыми образовательными потребностями», включающий межведомственные механизмы сопровождения семьи и ребенка.

Охват дополнительным образованием составил 86,3% или 3,3 млн детей. В 2025 году на летний отдых отправятся 3,2 млн школьников, включая 500 тыс. из уязвимых категорий.

Развивается система профобразования. 2025-й объявлен Годом рабочих профессий: старшеклассники получают квалификации, а выпускники – дипломы колледжа. Более 30 тыс. учеников прошли профдиагностику, 81% выпускников колледжей уже трудоустроены. Совместно с работодателями разработано свыше 8 тыс. программ. Более 4 тыс. предприятий сотрудничают с колледжами, введены 8 новых общежитий. Студенческие стипендии увеличены в 2 раза, а 2,5 млн учащихся охвачены профориентацией.