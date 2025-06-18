Студентов костанайского колледжа доставили в военкомат во время экзаменов

Сообщение разместила местная жительница. Она утверждала, что сотрудники военкомата приехали в колледж для беседы. Но позже, студентов 3 курса увезли в военкомат. Сообщается, что молодые люди сдавали итоговый экзамен.

В Управлении по делам обороны города Костаная сообщили, что 16 июня 2025 года сотрудники ведомства действительно прибыли в учебное заведение. По официальным данным, речь идет о добровольной доставке студентов выпускного курса на областной сборный пункт для прохождения мероприятий по определению годности к срочной военной службе по состоянию здоровья.

– Должностными лицами проведена разъяснительная беседа, где подробно рассказали о целях и порядке всех мероприятий. В рамках процедуры призывники проходят психологическое тестирование и предварительное медицинское освидетельствование, – сообщили в управлении.

Ранее казахстанского студента, обучающегося в Турции, насильно призвали на воинскую службу.

Напомним, первый заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов на брифинге в Сенате прокомментировал случаи насильственного призыва молодых людей в армию. Он заявил, что призывник имеет полное право обратиться в суд.

Также Султан Камалетдинов ответил на вопрос журналистов, почему молодые казахстанцы не хотят служить в армии.