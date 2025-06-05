Приехал на каникулы — попал в армию: задержание студента объяснили в Минобороны

Об инциденте стало известно в социальных сетях. Во время каникул в Казахстане студента задержали и насильно увезли в военкомат.

Ситуацию прокомментировал первый заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов в ходе брифинга в Сенате.

— ⁠Зафиксирован такой факт. Студента, приехавшего в Казахстан из Турции на каникулы, доставили в военкомат. Есть информационный шлюз, который должен своевременно передавать данные об отсрочках. В вопросе разобрались. Гражданин отпущен и занимается своими делами, — пояснил он.

Ранее депутаты Сената одобрили закон «О территориальной обороне РК» и сопутствующие ему поправки.

Почему молодые казахстанцы не хотят служить в армии, ответил замминистра обороны в ходе брифинга в Сенате.