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    15:14, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Приехал на каникулы — попал в армию: задержание студента объяснили в Минобороны

    Казахстанского студента, обучающегося в Турции, насильно призвали на воинскую службу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Армия
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Об инциденте стало известно в социальных сетях. Во время каникул в Казахстане студента задержали и насильно увезли в военкомат.

    Ситуацию прокомментировал первый заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов в ходе брифинга в Сенате.

    — ⁠Зафиксирован такой факт. Студента, приехавшего в Казахстан из Турции на каникулы, доставили в военкомат. Есть информационный шлюз, который должен своевременно передавать данные об отсрочках. В вопросе разобрались. Гражданин отпущен и занимается своими делами, — пояснил он.

    Ранее депутаты Сената одобрили закон «О территориальной обороне РК» и сопутствующие ему поправки.

    Почему молодые казахстанцы не хотят служить в армии, ответил замминистра обороны в ходе брифинга в Сенате.

    Теги:
    Армия Соцсети Минобороны РК Студенты
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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