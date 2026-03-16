Студентка казахстанского колледжа стала бронзовым призером международного конкурса

Обладательницей бронзовой награды стала студентка 2 курса специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Акмарал Рысхан. Она заняла III место на международных соревнованиях, прошедших в городе Будапешт (Венгрия).

Конкурс прошел по компетенции «Живописные и декоративные работы» в рамках международной дружеской встречи. В соревнованиях приняли участие представители Казахстана, Венгрии, Италии, Чехии и Великобритании. Участники продемонстрировали профессиональное мастерство, творческие способности и уровень подготовки. Акмарал Рысхан успешно выполнила конкурсные задания, сочетая теоретические знания с практическими навыками, и получила высокую оценку экспертов.

Ранее студентка заняла I место на чемпионате Туркестанской области по данной компетенции и получила путевку на республиканский этап. Она также является обладательницей золотой медали республиканского чемпионата WorldSkills Kazakhstan 2025 и победительницей чемпионатов RegionSkills 2024-2025. В настоящее время Акмарал Рысхан проходит подготовку к международному чемпионату WorldSkills Shanghai 2026.