Студентка казахстанского колледжа стала бронзовым призером международного конкурса
Студентка Кентауского многопрофильного колледжа Туркестанской области заняла призовое место на международном конкурсе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения.
Обладательницей бронзовой награды стала студентка 2 курса специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Акмарал Рысхан. Она заняла III место на международных соревнованиях, прошедших в городе Будапешт (Венгрия).
Конкурс прошел по компетенции «Живописные и декоративные работы» в рамках международной дружеской встречи. В соревнованиях приняли участие представители Казахстана, Венгрии, Италии, Чехии и Великобритании. Участники продемонстрировали профессиональное мастерство, творческие способности и уровень подготовки. Акмарал Рысхан успешно выполнила конкурсные задания, сочетая теоретические знания с практическими навыками, и получила высокую оценку экспертов.
Ранее студентка заняла I место на чемпионате Туркестанской области по данной компетенции и получила путевку на республиканский этап. Она также является обладательницей золотой медали республиканского чемпионата WorldSkills Kazakhstan 2025 и победительницей чемпионатов RegionSkills 2024-2025. В настоящее время Акмарал Рысхан проходит подготовку к международному чемпионату WorldSkills Shanghai 2026.