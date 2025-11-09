РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Студенты Оксфорда очень глубоко исследуют казахскую культуру — преподаватель университета

    Студенты, изучающие в Оксфордском университете казахский язык, очень хорошо знают историю и культуру нашей страны. Об этом сообщил преподаватель старейшего университета мира Дидар Садык, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: Дидар Садык / Instagram

    — В текущем академическом году обучается более 10 студентов. Они все всегда посещают занятия. Большинство из них британцы. Кроме них учатся студенты из Европы и с Ближнего Востока, — сказал Дидар Садык в онлайн-интервью программе «Бүгін LIVE».

    Преподаватель остановился на главных трудностях при обучении иностранных студентов казахскому языку. 

    — Конечно, есть трудности при обучении иностранных студентов казахскому языку, так как изучение языка идет с нуля. И в настоящее время не сформирована полноценная база, рассчитанная на англоязычную аудиторию для обучения казахскому языку, как иностранному. В этом отношении есть определенные трудности. Но мы как раз таки находимся здесь для того, чтобы эти трудности преодолеть, — говорит преподаватель. 

    Дидар Садык также рассказал об отношении иностранных студентов к казахскому языку.

    — Студенты не высказывали мнения, что язык вызывает у них затруднения в изучении. Думаю, это потому что в Оксфордский университет поступить совсем нелегко. Из 100 заявок принимаются только 7-8. Поэтому здесь учатся только самые одаренные студенты из разных стран мира. Все обучающиеся очень способные. У них очень глубокие исследования по Казахстану, Центральной Азии и Евразии. Могу сказать, что они хорошо осведомлены о культуре, литературе, политике и истории, чем о самом языке, — говорит Дидар Садык. 

    Напомним, в прошлом году в Великобритании был подписан меморандум об открытии курсов казахского языка в Оксфордском университете. В июне этого года казахский язык официально начал преподаваться на основе специальной программы.

    Теги:
    Образование Студенты Казахский язык Великобритания
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают