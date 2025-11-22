РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:42, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Студента оштрафовали на 800 тысяч за попытку провоза патрона в аэропорту Алматы

    Боеприпас обнаружили у студента при досмотре в аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: ДП на транспорте

    На борту самолетов и в поездах запрещено перевозить кастеты, ножи, электрошокеры, боеприпасы, оружие, пиротехнические изделия и другие опасные предметы. Тем не менее, граждане иногда пытаются перевозить предметы, относящиеся к холодному оружию, оборот которого в Казахстане запрещен.

    По словам заместителя начальника ДП на транспорте Малика Кайбара, с начала 2025 года зарегистрировано 496 уголовных дел по фактам незаконного ношения, хранения и перевозки холодного оружия, а также выявлено 133 административных правонарушения.

    Один из таких случаев произошел в международном аэропорту Алматы.

    — У 22-летнего студента при прохождении досмотра транспортными полицейскими изъят патрон калибра 9×18 мм. По решению суда ему назначен штраф в размере 200 МРП (786 400 тенге), – рассказал Малик Кайбар.

    Также сотрудники управления полиции на транспорте на станции Караганда-Сортировочная обнаружили у 30-летнего жителя Темиртау гладкоствольное ружье. Суд приговорил нарушителя к одному году ограничения свободы.

    В транспортной полиции напомнили, что за хранение и перевозку запрещенных предметов предусмотрена ответственность, и призвали казахстанцев соблюдать закон во время поездок.

    Напомним, рейс в аэропорту Атырау задержали из-за ложного сообщения о террористической угрозе. Мужчина сообщил о взрывном устройстве в ручной клади, после проверки угрозы не подтвердились. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

    Теги:
    Полиция Штрафы Транспорт Аэропорт Студенты Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают