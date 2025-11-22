Студента оштрафовали на 800 тысяч за попытку провоза патрона в аэропорту Алматы

На борту самолетов и в поездах запрещено перевозить кастеты, ножи, электрошокеры, боеприпасы, оружие, пиротехнические изделия и другие опасные предметы. Тем не менее, граждане иногда пытаются перевозить предметы, относящиеся к холодному оружию, оборот которого в Казахстане запрещен.

По словам заместителя начальника ДП на транспорте Малика Кайбара, с начала 2025 года зарегистрировано 496 уголовных дел по фактам незаконного ношения, хранения и перевозки холодного оружия, а также выявлено 133 административных правонарушения.

Один из таких случаев произошел в международном аэропорту Алматы.

— У 22-летнего студента при прохождении досмотра транспортными полицейскими изъят патрон калибра 9×18 мм. По решению суда ему назначен штраф в размере 200 МРП (786 400 тенге), – рассказал Малик Кайбар.

Также сотрудники управления полиции на транспорте на станции Караганда-Сортировочная обнаружили у 30-летнего жителя Темиртау гладкоствольное ружье. Суд приговорил нарушителя к одному году ограничения свободы.

В транспортной полиции напомнили, что за хранение и перевозку запрещенных предметов предусмотрена ответственность, и призвали казахстанцев соблюдать закон во время поездок.

Напомним, рейс в аэропорту Атырау задержали из-за ложного сообщения о террористической угрозе. Мужчина сообщил о взрывном устройстве в ручной клади, после проверки угрозы не подтвердились. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.