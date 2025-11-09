РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:26, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Рейс из-за лжетеррориста сорвался в аэропорту Атырау

    Мужчина сообщил о взрывном устройстве в ручной клади, из-за чего началась проверка. Опасности не выявлено, возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Рейс из-за лжетеррориста сорвался в аэропорту Атырау
    Кадр из видео

    Видео с людьми на улице, которых эвакуировали из-за «шутки» появилось в местных СМИ.

    Информацию подтвердили в пресс-службе областного ДП на транспорте. Инцидент произошел 8 ноября.

    – В аэропорту г. Атырау во время регистрации на рейс «Атырау – Алматы» мужчина ложно заявил о наличии взрывного устройства в ручной клади. По данному факту ДП на транспорте возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). В соответствии со статьей 201 УПК РК, иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат, – говорится в комментарии.

    Уточняется, что жертв и пострадавших нет, работа аэропорта осуществляется в штатном режиме.

    Напомним, в Туркестанской области учительницу школы уволили за шутку в аэропорту: ее неудачная шутка была воспринята как угроза безопасности.

    Атырау Происшествия, ЧС Аэропорт Видео
