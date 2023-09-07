РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:33, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Стройка для демонтажа: на Петропавловской ТЭЦ уберут накренившийся участок трубы

    None
    Фото: пресс-служба АО «Севказэнерго»
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На Петропавловской ТЭЦ-2 демонтируют искривленный участок строящейся дымовой трубы. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Севказэнерго», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Демонтаж производит подрядная организация, которая и занималась возведением ствола трубы.

    «Строительство новой дымовой трубы находится на стадии корректировки. Ранее специалисты станции были вынуждены приостановить работы подрядчика из-за выявленного отклонения от оси возводимой конструкции. В настоящий момент искривленный участок демонтируется силами подрядной организации. При этом окончательный запуск объекта по-прежнему запланирован на 2024 год. Реализация проекта по строительству дымовой трубы в этом году не влияет на проведение текущего отопительного сезона. Все оборудование станции с учетом резерва функционирует стабильно. Готовность Петропавловской ТЭЦ-2 к осенне-зимнему периоду составляет 83%», - сообщили в пресс-службе.

    Ранее генеральный директор АО «Севказэнерго» Анатолий Казановский сообщал, что две дымовые трубы прошли обследование, проведен необходимый ремонт. Трубы функционируют без нарушений.

    По проекту новая дымовая труба, строящаяся вместо рухнувшей в марте прошлого года, должна быть высотой 180 метров. Успели возвести 30 метров.


    Теги:
    Регионы Казахстана ТЭЦ Северо-Казахстанская область Петропавловск Происшествия Строительство Происшествия, ЧС для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:05
    Как развиваются отношения Казахстана и Германия
    Сегодня, 12:00
    Мажилис ратифицировал Договор между Казахстаном и Кипром о выдаче
    Сегодня, 11:53
    $16 млн задолжало АО «KEGOC» международному банку
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!