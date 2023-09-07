Стройка для демонтажа: на Петропавловской ТЭЦ уберут накренившийся участок трубы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На Петропавловской ТЭЦ-2 демонтируют искривленный участок строящейся дымовой трубы. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Севказэнерго», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Демонтаж производит подрядная организация, которая и занималась возведением ствола трубы.

«Строительство новой дымовой трубы находится на стадии корректировки. Ранее специалисты станции были вынуждены приостановить работы подрядчика из-за выявленного отклонения от оси возводимой конструкции. В настоящий момент искривленный участок демонтируется силами подрядной организации. При этом окончательный запуск объекта по-прежнему запланирован на 2024 год. Реализация проекта по строительству дымовой трубы в этом году не влияет на проведение текущего отопительного сезона. Все оборудование станции с учетом резерва функционирует стабильно. Готовность Петропавловской ТЭЦ-2 к осенне-зимнему периоду составляет 83%», - сообщили в пресс-службе.

Ранее генеральный директор АО «Севказэнерго» Анатолий Казановский сообщал, что две дымовые трубы прошли обследование, проведен необходимый ремонт. Трубы функционируют без нарушений.

По проекту новая дымовая труба, строящаяся вместо рухнувшей в марте прошлого года, должна быть высотой 180 метров. Успели возвести 30 метров.